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Россияне проникли в Покровск – источники УП

Ирина Балачук, Ольга КириленкоВторник, 22 июля 2025, 09:32
Россияне проникли в Покровск – источники УП
Покровск на карте. Скриншот с deepstatemap.live

Военные, которые работают в Покровске Донецкой области, подтвердили "Украинской правде" факт проникновения россиян в город, сейчас идет ликвидация диверсионных групп оккупантов.

Источник: собеседники УП среди военных, аналитический проект Deep State

Детали: По данным военнослужащих, с которыми общалось издание, первые группы российской пехоты в Покровске зафиксировали еще 5 дней назад – 17 июля.

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Вечером 21 июля аналитический проект Deep State сообщил, что в Покровске "продолжается ликвидация диверсионных групп" оккупантов.

"Пару дней назад противник, воспользовавшись тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах, через Зверево проник в сам город. Срочно ситуацию пришлось исправлять ребятам из 155 ОМБр и 68 ОЕБр, чтобы это не переросло в катастрофу", – говорится в сообщении Deep State.

Отмечалось, что россияне имеют целью закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины.

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По состоянию на вечер 21 июля продолжался поиск и уничтожение данных групп оккупантов.

"К сожалению, и с нашей стороны есть потери. Кроме того, возросло количество дружественного огня, ведь все знали о "ДРГ" почти сразу, но большинство не имело понимания ни маршрутов, ни как и где находятся. Поэтому новости, касающиеся подобных проникновений стоит подавать с холодной головой", – добавили в Deep State.

Также аналитики проекта подчеркнули, что в сети уже есть видео, как военные Сил Обороны попадают в засаду на углу улиц Шевченко и Защитников Украины.  

Предыстория:

Донецкая областьвойна
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