У НАБУ і САП попереджали про можливу атаку на них ще за півтора тижні до обшуків – УП

Високопосадовці з Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури хвилювалися, що після скандалу з Бюро економічної безпеки, наступною може бути атака саме на НАБУ і САП.

Джерело: стаття "Української правди" "Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ"

Дослівно зі статті: "Ще 10 липня УП мала розмову з деякими високопосадовцями НАБУ і САП, під час якої з їхнього боку пролунала фраза, що "якщо суспільство не зможе дотиснути завершення конкурсу по БЕБ, то одразу буде наступна атака – на НАБУ і САП"".

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Деталі: За словами джерел УП в прокуратурі, одразу після призначення нового генпрокурора Руслана Кравченка, він витребував всі матеріали справ, де фігурували люди з НАБУ і САП. Усе це оперативно вивчала окрема група прокурорів, а паралельно відбувалась "медійна підготовка акції по НАБУ".

Автори статті зазначають, що через тиждень після згаданої вище розмови, 17 липня, нова прем'єрка Юлія Свириденко в Раді дала зрозуміти, що призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки не буде.

А вже за 4 дні після цього – 21 липня – до людей з НАБУ прийшли з обшуками.

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Журналісти підкреслюють: якщо хоча б щось з озвучених СБУ звинувачень у зв’язках представників НАБУ з Росією є правдивим, то керівництво бюро має бути зацікавленим у тому, щоб "вичистити зі своєї структури "російські консерви" і виловити "кротів"", але поки все скидається на те, що одною з ключових у цій історії є саме "дискредитаційна складова".

"Коли в хід "великого викриття" ідуть справи про ДТП, які 4 роки і так розслідуються, то складається враження, що йдеться про створення ефекту масованості акції та паралічу роботи в якомога більшої кількості працівників Бюро", – йдеться в статті.

Детальніше читайте у статті УП "Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ"