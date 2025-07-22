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В НАБУ и САП предупреждали о возможной атаке на них еще за полторы недели до обысков – УП

Ирина Балачук, Украинская правдаВторник, 22 июля 2025, 11:10
В НАБУ и САП предупреждали о возможной атаке на них еще за полторы недели до обысков – УП
Обыски у представителей НАБУ. Фото предоставлено УП источниками УП в СБУ

Высокопоставленные чиновники из Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры волновались, что после скандала с Бюро экономической безопасности, следующей может быть атака именно на НАБУ и САП.

Источник: статья "Украинской правды" "Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ"

Дословно из статьи: "Еще 10 июля УП имела разговор с некоторыми высокопоставленными чиновниками НАБУ и САП, во время которого с их стороны прозвучала фраза, что "если общество не сможет дожать завершение конкурса по БЭБ, то сразу будет следующая атака – на НАБУ и САП"".

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Детали: По словам источников УП в прокуратуре, сразу после назначения нового генпрокурора Руслана Кравченко, он истребовал все материалы дел, где фигурировали люди из НАБУ и САП. Все это оперативно изучала отдельная группа прокуроров, а параллельно "происходила медийная подготовка акции по НАБУ".

Авторы статьи отмечают, что через неделю после упомянутого выше разговора – 17 июля – новый премьер Юлия Свириденко в Раде дала понять, что назначения победителя конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности не будет.

А уже через 4 дня после этого – 21 июля – к людям из НАБУ пришли с обысками.

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Журналисты подчеркивают: если хотя бы что-то из озвученных СБУ обвинений в связях представителей НАБУ с Россией является правдивым, то руководство бюро должно быть заинтересовано в том, чтобы "вычистить из своей структуры "российские консервы" и выловить "кротов"", но пока все похоже на то, что одной из ключевых в этой истории является именно "дискредитационная составляющая".

"Когда в ход "большого разоблачения" идут дела о ДТП, которые 4 года и так расследуются, то создается впечатление, что речь идет о создании эффекта массированности акции и паралича работы у как можно большего количества работников Бюро", – говорится в статье.

Подробнее читайте в статье УП "Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ"

НАБУАнтикоррупционная прокуратураобыски
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