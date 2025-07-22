Суд арештував без права застави співробітника НАБУ, якого підозрюють у співпраці з ФСБ
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту для посадовця закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро Віктора Гусарова, якого запідозрили в шпигунстві на користь ФСБ РФ.
Джерел: hromadske з посиланням на власні джерела, пресслужба ОГП
Деталі: За даними видання, Гусарова відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.
Пізніше Офіс генпрокурора офіційно підтвердив обрання відповідного запобіжного заходу.
Що передувало: 21 липня Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України. Повідомлялось, що в Києві затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2".
В СБУ повідомили, що задокументували щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта.
Джерело УП повідомило, що йдеться про Віктора Гусарова.