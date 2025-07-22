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Суд арестовал без права залога сотрудника НАБУ, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ

Валентина РоманенкоВторник, 22 июля 2025, 12:42
Суд арестовал без права залога сотрудника НАБУ, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ
фото СБУ

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста для чиновника закрытого подразделения Национального антикоррупционного бюро Виктора Гусарова, которого заподозрили в шпионаже в пользу ФСБ РФ.

Источник: hromadske со ссылкой на собственные источники, пресс-служба ОГП

Детали: По данным издания, Гусарова отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

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Офис генпрокурора официально подтвердил избрание соответствующей меры пресечения.

Что предшествовало: 21 июля Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении агентурного проникновения российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Сообщалось, что в Киеве задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2".

В СБУ сообщили, что задокументировали не менее 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича со стороны фигуранта.

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Источник УП сообщил, что речь идет о Викторе Гусарове.

НАБУСБУсудОфис генпрокурора
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