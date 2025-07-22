Суд арестовал без права залога сотрудника НАБУ, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста для чиновника закрытого подразделения Национального антикоррупционного бюро Виктора Гусарова, которого заподозрили в шпионаже в пользу ФСБ РФ.
Источник: hromadske со ссылкой на собственные источники, пресс-служба ОГП
Детали: По данным издания, Гусарова отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога.
Офис генпрокурора официально подтвердил избрание соответствующей меры пресечения.
Что предшествовало: 21 июля Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении агентурного проникновения российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Сообщалось, что в Киеве задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2".
В СБУ сообщили, что задокументировали не менее 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича со стороны фигуранта.
Источник УП сообщил, что речь идет о Викторе Гусарове.