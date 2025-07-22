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Transparency International Ukraine закликає не голосувати за зміни до КПК, які загрожують незалежності НАБУ і САП

Ірина БалачукВівторок, 22 липня 2025, 12:46
Transparency International Ukraine закликає не голосувати за зміни до КПК, які загрожують незалежності НАБУ і САП
Засідання Верховної Ради. Фото ілюстративне з Facebook ВР

ГО Transparency International Ukraine закликає Верховну Раду не підтримувати законопроєкт №12414 "Про внесення змін до КПК щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану", бо він "може зруйнувати ключові гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

Джерело: TI в Telegram

Деталі: В організації підкреслили, що цей законопроєкт наділяє генпрокурора повноваженнями:

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  • забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;
  • бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
  • надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;
  • самостійно закривати справи за підозрою топ чиновників.

Також наголошується, що цей законопроєкт суттєво обмежить процесуальну автономію САП.

Зокрема, прокурорів САП позбавлять можливості визначати підслідність НАБУ у виключних випадках; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП. 

Transparency International Ukraine заявляє, що отримала підтвердження з низки джерел, що голосування планується саме 22 липня.

Організація підкреслює, що це свідчить про те, що депутати також "серйозно порушують ст. 116 Регламенту ВРУ", яка стосується строків подання пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання.

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"Це становить пряму загрозу незалежності НАБУ – одного з ключових антикорупційних органів, створеного за підтримки міжнародних партнерів як інституцію, захищену від політичного впливу. Закликаємо депутатів не підтримувати такі законодавчі зміни і не скасовувати результатів реформ, які ми всі послідовно досягали з 2014 року", – йдеться в повідомленні організації.

Передісторія:

НАБУАнтикорупційна прокуратуразаконодавство
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