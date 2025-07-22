НАБУ і САП: законопроєкт, який хоче прийняти Рада, знищить незалежність відомств. Закликають не голосувати

У НАБУ та САП вважають, що законопроєкт №12414, який підтримав комітет Ради, фактично знищить незалежність САП та підпорядковує діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Джерело: заява НАБУ і САП щодо законопроєкту №12414

Дослівно: "Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури.

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Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року разом із міжнародними партнерами, буде зруйнована.

Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні".

Деталі: Зокрема, у відомствах зазначили, що законопроєкт передбачає, що:

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Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

сам вирішує спори про підслідність;

самостійно підписує підозри топпосадовцям;

керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки Генпрокурор.

Що було раніше: Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК), згідно з якими Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) можуть стати залежними від рішень генерального прокурора. Наразі це незалежні антикорупційні інституції.

Передісторія:

Співробітники СБУ та ОГП провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня.

Силовики не мали судових ухвал на проведення обшуків, але не вважають це порушенням закону, оскільки отримання таких ухвал могло "спричинити витік інформації" і "зашкодити проведенню спецоперацій".

Детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупцію в інтересах олігархів. Водночас активізувалося Державне бюро розслідувань із матеріалами про ДТП кількарічної давнини за участі співробітників НАБУ.

Представники СБУ та Офісу генпрокурора також перевіряють стан охорони державної таємниці в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Перевірка стосується працівників НАБУ, які мають доступ до держтаємниці і до проведення негласних слідчих дій.

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ