НАБУ і САП: законопроєкт, який хоче прийняти Рада, знищить незалежність відомств. Закликають не голосувати
У НАБУ та САП вважають, що законопроєкт №12414, який підтримав комітет Ради, фактично знищить незалежність САП та підпорядковує діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
Джерело: заява НАБУ і САП щодо законопроєкту №12414
Дослівно: "Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури.
Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року разом із міжнародними партнерами, буде зруйнована.
Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні".
Деталі: Зокрема, у відомствах зазначили, що законопроєкт передбачає, що:
- Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
- має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
- може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
- сам вирішує спори про підслідність;
- самостійно підписує підозри топпосадовцям;
- керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки Генпрокурор.
Що було раніше: Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК), згідно з якими Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) можуть стати залежними від рішень генерального прокурора. Наразі це незалежні антикорупційні інституції.
Передісторія:
- Співробітники СБУ та ОГП провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня.
- Силовики не мали судових ухвал на проведення обшуків, але не вважають це порушенням закону, оскільки отримання таких ухвал могло "спричинити витік інформації" і "зашкодити проведенню спецоперацій".
- Детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупцію в інтересах олігархів. Водночас активізувалося Державне бюро розслідувань із матеріалами про ДТП кількарічної давнини за участі співробітників НАБУ.
- Представники СБУ та Офісу генпрокурора також перевіряють стан охорони державної таємниці в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Перевірка стосується працівників НАБУ, які мають доступ до держтаємниці і до проведення негласних слідчих дій.
Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ