Комітет Ради підтримав зміни до КПК: НАБУ і САП можуть стати залежними від генпрокурора

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК), згідно з якими Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) можуть стати залежними від рішень генерального прокурора. Наразі це незалежні антикорупційні інституції.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронному комітеті, комітетські пропозиції до законопроєкту №12414

Деталі: На засіданні комітету вранці 22 липня народні депутати рекомендували парламенту ухвалити в другому читанні законопроєкт №12414, який передбачає внесення змін до КПК, із комітетськими пропозиціями.

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Серед іншого парламентарі пропонують ухвалити документ зі змінами, в результаті ухвалення яких генпрокурор зможе:

передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам.

витребувати матеріали будь-яких справ і передоручати їх іншим прокурорам;

надавати НАБУ письмові вказівки, обовʼязкові до виконання;

передоручати кримінальні провадження НАБУ іншим органам досудового розслідування.

Голова комітету Сергій Іонушас, його перший заступник Андрій Осадчук, а також керівник профільного підкомітету з питань кримінального законодавства і протидії злочинності Олександр Бакумов не були присутні на засіданні.

Більшість членів комітету дізналися про проведення зібрання і ухвалені під час нього рішення постфактум.

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Верховна Рада може розглянути цей законопроєкт у другому читанні на засіданні 22 липня. В разі ухвалення документа генпрокурор стане фактичним керівником для прокурорів САП.

Передісторія:

Співробітники СБУ та ОГП провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня.

Силовики не мали судових ухвал на проведення обшуків, але не вважають це порушенням закону, оскільки отримання таких ухвал могло "спричинити витік інформації" і "зашкодити проведенню спецоперацій".

Детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупцію в інтересах олігархів. Водночас активізувалося Державне бюро розслідувань із матеріалами про ДТП кількарічної давнини за участі співробітників НАБУ.

Представники СБУ та Офісу генпрокурора також перевіряють стан охорони державної таємниці в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Перевірка стосується працівників НАБУ, які мають доступ до держтаємниці і до проведення негласних слідчих дій.

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ