Transparency International Ukraine призывает не голосовать за изменения в УПК, которые угрожают независимости НАБУ и САП

ОО Transparency International Ukraine призывает Верховную Раду не поддерживать законопроект №12414 "О внесении изменений в УПК относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения", потому что он "может разрушить ключевые гарантии независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

Источник: TI в Telegram

Детали: В организации подчеркнули, что этот законопроект наделяет генпрокурора полномочиями:

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забирать дела в НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Также отмечается, что этот законопроект существенно ограничит процессуальную автономию САП.

В частности, прокуроров САП лишат возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях; руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ, и не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Transparency International Ukraine заявляет, что получила подтверждение из ряда источников, что голосование планируется именно 22 июля.

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Организация подчеркивает, что это свидетельствует о том, что депутаты также "серьезно нарушают ст. 116 Регламента ВРУ", которая касается сроков подачи предложений и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению.

"Это представляет прямую угрозу независимости НАБУ – одного из ключевых антикоррупционных органов, созданного при поддержке международных партнеров как института, защищенного от политического влияния. Призываем депутатов не поддерживать такие законодательные изменения и не отменять результатов реформ, которые мы все последовательно достигали с 2014 года", – говорится в сообщении организации.

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