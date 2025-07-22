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Transparency International Ukraine призывает не голосовать за изменения в УПК, которые угрожают независимости НАБУ и САП

Ирина БалачукВторник, 22 июля 2025, 12:46
Transparency International Ukraine призывает не голосовать за изменения в УПК, которые угрожают независимости НАБУ и САП
Заседание Верховной Рады. Фото иллюстративное из Facebook ВР

ОО Transparency International Ukraine призывает Верховную Раду не поддерживать законопроект №12414 "О внесении изменений в УПК относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения", потому что он "может разрушить ключевые гарантии независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

Источник: TI в Telegram

Детали: В организации подчеркнули, что этот законопроект наделяет генпрокурора полномочиями:

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  • забирать дела в НАБУ и поручать расследование другим органам;
  • быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;
  • предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
  • самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Также отмечается, что этот законопроект существенно ограничит процессуальную автономию САП.

В частности, прокуроров САП лишат возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях; руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ, и не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Transparency International Ukraine заявляет, что получила подтверждение из ряда источников, что голосование планируется именно 22 июля.

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Организация подчеркивает, что это свидетельствует о том, что депутаты также "серьезно нарушают ст. 116 Регламента ВРУ", которая касается сроков подачи предложений и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению.

"Это представляет прямую угрозу независимости НАБУ – одного из ключевых антикоррупционных органов, созданного при поддержке международных партнеров как института, защищенного от политического влияния. Призываем депутатов не поддерживать такие законодательные изменения и не отменять результатов реформ, которые мы все последовательно достигали с 2014 года", – говорится в сообщении организации.

Предыстория:

  • Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал изменения в УПК, согласно которым НАБУ и САП могут стать зависимыми от решений генерального прокурора. Сейчас это независимые антикоррупционные институты.
  • Сообщалось, что большинство членов комитета узнали о проведении собрания и принятых во время него решениях постфактум.
  • В НАБУ и САП считают, что законопроект №12414, который поддержал комитет Рады, фактически уничтожит независимость САП и подчиняет деятельность НАБУ и САП генеральному прокурору.

НАБУАнтикоррупционная прокуратуразаконодательство
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