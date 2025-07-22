В ЄС поки не розглядають призупинку фінансування України через дії щодо НАБУ і САП

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що Європейський Союз наразі не збирається піднімати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні через дії щодо НАБУ та САП.

Джерело: Мерсьє у відповідь на питання "Європейської правди"

Деталі: За його словами, "аразі це питання не обговорюється".

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Він пояснив, що, коли йдеться про фінансову підтримку, яку надає ЄС Україні, існує низка систем рішень та механізмів контролю, які теоретично можуть бути застосовані.

"Отже, запобіжні механізми існують. Але побачимо, чи ми взагалі колись до цього дійдемо", – сказав речник Єврокомісії.

Водночас він зауважив, що Євросоюз стурбований ситуацією з НАБУ та САП.

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Посли держав "Групи семи" 21 липня висловили стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо Національного антикорупційного бюро.

Що було раніше: Перед цим Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, згідно з якими Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) стають залежними від рішень генерального прокурора. Наразі це незалежні антикорупційні інституції.