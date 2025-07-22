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В ЕС пока не рассматривают приостановку финансирования Украины из-за действий в отношении НАБУ и САП

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловВторник, 22 июля 2025, 14:54
В ЕС пока не рассматривают приостановку финансирования Украины из-за действий в отношении НАБУ и САП
фото: Getty Images

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Европейский Союз пока не собирается поднимать вопрос о приостановлении финансовой помощи Украине из-за действий в отношении НАБУ и САП.

Источник: Мерсье в ответ на вопрос "Европейской правды"

Детали: По его словам, "пока этот вопрос не обсуждается".

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Он пояснил, что, когда речь идет о финансовой поддержке, которую предоставляет ЕС Украине, существует ряд систем решений и механизмов контроля, которые теоретически могут быть применены.

"Таким образом, предохранительные механизмы существуют. Но посмотрим, дойдем ли мы вообще когда-нибудь до этого дойдем", - сказал представитель Еврокомиссии.

В то же время он отметил, что Евросоюз обеспокоен ситуацией с НАБУ и САП.

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Послы государств "Группы семи" 21 июля выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро.

Узнать больше: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ

Что предшествовало: Перед этим Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, согласно которым Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Сейчас это независимые антикоррупционные институты.

ЕСНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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