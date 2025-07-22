Рада дала старт ліквідації незалежності САП і НАБУ

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, згідно з якими Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) стають залежними від рішень генерального прокурора. Наразі це незалежні антикорупційні інституції.

Джерело: трансляція засідання парламенту, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: За відповідний законопроєкт з правками проголосували 263 народних обранця, зокрема, від фракцій:

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"Слуга народу" — 185;

"ЄС" — 3;

"Батьківщина" — 15;

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"Платформа за життя та мир" — 18;

"Голос" — 1;

"Відновлення України" — 9;

"За майбутнє" — 10;

"Довіра" — 17.

Ряд народних депутатів перед голосування за законопроєкт заблокували трибуну. Як пояснив народний депутат Ярослав Железняк, це "єдиний варіант, як це можна хоч теоретично зупинити" прийняття законопроєкту.

Перед цим комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК), згідно з якими НАБУ та САП можуть стати залежними від рішень генерального прокурора. Наразі це незалежні антикорупційні інституції.

На засіданні комітету вранці 22 липня народні депутати рекомендували парламенту ухвалити в другому читанні законопроєкт №12414, який передбачає внесення змін до КПК, із комітетськими пропозиціями.

Серед іншого парламентарі пропонують ухвалити документ зі змінами, в результаті ухвалення яких генпрокурор зможе:

передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам.

витребувати матеріали будь-яких справ і передоручати їх іншим прокурорам;

надавати НАБУ письмові вказівки, обовʼязкові до виконання;

передоручати кримінальні провадження НАБУ іншим органам досудового розслідування.

Голова комітету Сергій Іонушас, його перший заступник Андрій Осадчук, а також керівник профільного підкомітету з питань кримінального законодавства і протидії злочинності Олександр Бакумов не були присутні на засіданні.

Більшість членів комітету дізналися про проведення зібрання і ухвалені під час нього рішення постфактум.

У НАБУ та САП вважають, що законопроєкт №12414, який підтримав комітет Ради, фактично знищить незалежність САП та підпорядковує діяльність НАБУ і САП генеральному прокурору.

Передісторія:

Співробітники СБУ та ОГП провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня.

Силовики не мали судових ухвал на проведення обшуків, але не вважають це порушенням закону, оскільки отримання таких ухвал могло "спричинити витік інформації" і "зашкодити проведенню спецоперацій".

Детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупцію в інтересах олігархів. Водночас активізувалося Державне бюро розслідувань із матеріалами про ДТП кількарічної давнини за участі співробітників НАБУ.

Представники СБУ та Офісу генпрокурора також перевіряють стан охорони державної таємниці в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Перевірка стосується працівників НАБУ, які мають доступ до держтаємниці і до проведення негласних слідчих дій.

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ