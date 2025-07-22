Росія двічі атакувала Суми: загинула людина, четверо людей поранені
22 липня російські війська двічі вдарили по Сумах, обстрілявши райони цивільної та соціальної інфраструктури. Внаслідок атак загинула одна людина, ще четверо постраждали.
Джерело: начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко
Деталі: Під час першого удару окупанти влучили безпілотником біля багатоповерхівки – пошкоджено дитячий майданчик і вибито вікна. Зазначається, що також постраждав об’єкт цивільної інфраструктури. Спершу повідомлялося про двох поранених.
Згодом Росія завдала другого удару – вже поблизу іншого об’єкта соціальної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю. Одна людина загинула. За оновленими даними, кількість поранених після обох атак зросла до чотирьох – їх госпіталізували.
В МВА підкреслили, що ворог цілеспрямовано б’є по цивільних об’єктах, намагаючись залякати мешканців прикордонного міста.
Що передувало:
- У ніч на 22 липня росіяни завдали удару по житловому району Сум, троє поранених, серед яких дитина, ще 12 осіб звернулися до медиків, крім того, пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр і 18 автівок.