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Росія двічі атакувала Суми: загинула людина, четверо людей поранені

Анастасія ПроцВівторок, 22 липня 2025, 16:47
Росія двічі атакувала Суми: загинула людина, четверо людей поранені
Ілюстративне фото: Getty Images

22 липня російські війська двічі вдарили по Сумах, обстрілявши райони цивільної та соціальної інфраструктури. Внаслідок атак загинула одна людина, ще четверо постраждали.

Джерело: начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко

Деталі: Під час першого удару окупанти влучили безпілотником біля багатоповерхівки – пошкоджено дитячий майданчик і вибито вікна. Зазначається, що також постраждав об’єкт цивільної інфраструктури. Спершу повідомлялося про двох поранених.

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Згодом Росія завдала другого удару – вже поблизу іншого об’єкта соціальної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю. Одна людина загинула. За оновленими даними, кількість поранених після обох атак зросла до чотирьох – їх госпіталізували.

В МВА підкреслили, що ворог цілеспрямовано б’є по цивільних об’єктах, намагаючись залякати мешканців прикордонного міста.

Що передувало: 

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  • У ніч на 22 липня росіяни завдали удару по житловому району Сум, троє поранених, серед яких дитина, ще 12 осіб звернулися до медиків, крім того, пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр і 18 автівок.

Сумиобстрілжертви
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