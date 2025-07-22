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Армія РФ вдарила по житловому району Сум: серед поранених дитина, багато пошкоджень

Ольга Глущенко Вівторок, 22 липня 2025, 00:38
Армія РФ вдарила по житловому району Сум: серед поранених дитина, багато пошкоджень
фото: "Суспільне Суми"

Росіяни завдали удару по житловому району Сум, троє поранених, серед яких дитина, ще 12 осіб звернулися до медиків, крім того, пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр і 18 автівок.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров, суспільний мовник "Суспільне Суми" з посиланням на начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Пряма мова Григорова: "Унаслідок цинічного російського удару по житловому району Сум пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок.

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До медичного закладу доставили двох мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків.

60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають медичну допомогу".

Деталі: Григоров додав, що після удару ворога багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані. За попередніми даними, за допомогою до медиків звернулися 12 людей.

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Також він уточнив, що на місці влучання працюють медики, психологи, екстрені служби.

За словами Кривошеєнка, внаслідок російської атаки по Сумах троє поранених, серед них у дитина.

Нагадаємо: Російська армія 21 липня завдала дронового удару по Путивльській громаді на Сумщині, постраждали 13 людей, серед них 5-річна дитина. 

Сумиросійсько-українська війна
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