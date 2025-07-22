Армія РФ вдарила по житловому району Сум: серед поранених дитина, багато пошкоджень
Росіяни завдали удару по житловому району Сум, троє поранених, серед яких дитина, ще 12 осіб звернулися до медиків, крім того, пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр і 18 автівок.
Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров, суспільний мовник "Суспільне Суми" з посиланням на начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка
Пряма мова Григорова: "Унаслідок цинічного російського удару по житловому району Сум пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок.
До медичного закладу доставили двох мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків.
60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають медичну допомогу".
Деталі: Григоров додав, що після удару ворога багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані. За попередніми даними, за допомогою до медиків звернулися 12 людей.
Також він уточнив, що на місці влучання працюють медики, психологи, екстрені служби.
Наслідки ворожої атаки на Суми ввечері 21 липня.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 21, 2025
Відео: Сумська ОВА pic.twitter.com/8UjvVTBAjy
За словами Кривошеєнка, внаслідок російської атаки по Сумах троє поранених, серед них у дитина.
Нагадаємо: Російська армія 21 липня завдала дронового удару по Путивльській громаді на Сумщині, постраждали 13 людей, серед них 5-річна дитина.