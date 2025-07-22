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Россия дважды атаковала Сумы: погиб человек, четыре человека ранены

Анастасия ПроцВторник, 22 июля 2025, 16:47
Россия дважды атаковала Сумы: погиб человек, четыре человека ранены
Иллюстративное фото: Getty Images

22 июля российские войска дважды ударили по Сумах, обстреляв районы гражданской и социальной инфраструктуры. В результате атак погиб один человек, еще четверо пострадали.

Источник: начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко

Детали: Во время первого удара оккупанты попали беспилотником возле многоэтажки – повреждена детская площадка и выбиты окна. Отмечается, что также пострадал объект гражданской инфраструктуры. Сначала сообщалось о двух раненых.

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Впоследствии Россия нанесла второй удар – уже вблизи другого объекта социальной инфраструктуры. Взрывной волной повреждено здание. Один человек погиб. По обновленным данным, количество раненых после обеих атак возросло до четырех – их госпитализировали.

В МВА подчеркнули, что враг целенаправленно бьет по гражданским объектам, пытаясь запугать жителей приграничного города.

Что предшествовало:

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  • В ночь на 22 июля россияне нанесли удар по жилому району Сум, трое раненых, среди которых ребенок, еще 12 человек обратились к медикам, кроме того, повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.

Сумыобстрелжертвы
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