Россия дважды атаковала Сумы: погиб человек, четыре человека ранены
22 июля российские войска дважды ударили по Сумах, обстреляв районы гражданской и социальной инфраструктуры. В результате атак погиб один человек, еще четверо пострадали.
Источник: начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко
Детали: Во время первого удара оккупанты попали беспилотником возле многоэтажки – повреждена детская площадка и выбиты окна. Отмечается, что также пострадал объект гражданской инфраструктуры. Сначала сообщалось о двух раненых.
Впоследствии Россия нанесла второй удар – уже вблизи другого объекта социальной инфраструктуры. Взрывной волной повреждено здание. Один человек погиб. По обновленным данным, количество раненых после обеих атак возросло до четырех – их госпитализировали.
В МВА подчеркнули, что враг целенаправленно бьет по гражданским объектам, пытаясь запугать жителей приграничного города.
Что предшествовало:
- В ночь на 22 июля россияне нанесли удар по жилому району Сум, трое раненых, среди которых ребенок, еще 12 человек обратились к медикам, кроме того, повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.