Россия дважды атаковала Сумы: погиб человек, четыре человека ранены

22 июля российские войска дважды ударили по Сумах, обстреляв районы гражданской и социальной инфраструктуры. В результате атак погиб один человек, еще четверо пострадали.

Источник: начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко

Детали: Во время первого удара оккупанты попали беспилотником возле многоэтажки – повреждена детская площадка и выбиты окна. Отмечается, что также пострадал объект гражданской инфраструктуры. Сначала сообщалось о двух раненых.

Реклама:

Впоследствии Россия нанесла второй удар – уже вблизи другого объекта социальной инфраструктуры. Взрывной волной повреждено здание. Один человек погиб. По обновленным данным, количество раненых после обеих атак возросло до четырех – их госпитализировали.

В МВА подчеркнули, что враг целенаправленно бьет по гражданским объектам, пытаясь запугать жителей приграничного города.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: