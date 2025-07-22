Суд арештував керівника детективів НАБУ, якого підозрюють у зв’язках із Росією
У Києві 22 липня суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб посадовцю Національного бюро розслідувань Руслану Магамедрасулову, якого підозрюють у зв’язках із державою-агресором.
Джерело: "Радіо Свобода", Київська міська прокуратура
Деталі: Видання зазначає, що прокурор і захист подали клопотання про закрите засідання, які суддя задовольнив.
Згодом стало відомо, що суд обрав Магамедрасулову запобіжний захід у вигляді арешту.
Співробітник НАБУ заявив, що очікував на таке рішення. Його адвокатка Тетяна Охрімчук повідомила, що захист оскаржуватиме рішення.
Оновлено: Київська міська прокуратура уточнила, що Печерський районний суд Києва обрав керівнику підрозділу НАБУ, якого підозрюють у пособництві державі-агресору, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з дислокацією в м. Дніпро.
Запобіжний захід визначено без альтернативи внесення застави. Термін тримання під вартою – до 16 вересня 2025 року.
Передісторія:
- Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.
- У СБУ стверджують, що посадовець "має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ". Публічних коментарів чи реакцій підозрюваного наразі немає.