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Суд арештував керівника детективів НАБУ, якого підозрюють у зв’язках із Росією

Валентина РоманенкоВівторок, 22 липня 2025, 17:18
Суд арештував керівника детективів НАБУ, якого підозрюють у зв’язках із Росією
Руслан Магамедрасулов у суді. фото, надане УП джерелом

У Києві 22 липня суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб посадовцю Національного бюро розслідувань Руслану Магамедрасулову, якого підозрюють у зв’язках із державою-агресором.

Джерело: "Радіо Свобода"Київська міська прокуратура

Деталі: Видання зазначає, що прокурор і захист подали клопотання про закрите засідання, які суддя задовольнив.

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Згодом стало відомо, що суд обрав Магамедрасулову запобіжний захід у вигляді арешту.

Співробітник НАБУ заявив, що очікував на таке рішення. Його адвокатка Тетяна Охрімчук повідомила, що захист оскаржуватиме рішення.

Оновлено: Київська міська прокуратура уточнила, що Печерський районний суд Києва обрав керівнику підрозділу НАБУ, якого підозрюють у пособництві державі-агресору, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з дислокацією в м. Дніпро.

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Запобіжний захід визначено без альтернативи внесення застави. Термін тримання під вартою – до 16 вересня 2025 року.

Передісторія:

  • Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.
  • У СБУ стверджують, що посадовець "має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ". Публічних коментарів чи реакцій підозрюваного наразі немає.

НАБУСБУсуд
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