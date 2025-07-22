Суд арестовал руководителя детективов НАБУ, которого подозревают в связях с Россией
В Киеве 22 июля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток должностному лицу Национального бюро расследований Руслану Магамедрасулову, которого подозревают в связях с государством-агрессором.
Источник: "Радио Свобода", Киевская городская прокуратура
Детали: Издание отмечает, что прокурор и защита подали ходатайство о закрытом заседании, которые судья удовлетворил.
Впоследствии стало известно, что суд избрал Магамедрасулову меру пресечения в виде ареста.
Сотрудник НАБУ заявил, что ожидал такого решения. Его адвокат Татьяна Охримчук сообщила, что защита будет обжаловать решение.
Обновлено: Киевская городская прокуратура уточнила, что Печерский районный суд Киева избрал руководителю подразделения НАБУ, которого подозревают в пособничестве государству-агрессору, меру пресечения в виде содержания под стражей с дислокацией в г. Днепр.
Мера пресечения определена без альтернативы внесения залога. Срок содержания под стражей – до 16 сентября 2025 года.
Предыстория:
- Руслан Магамедрасулов – руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в Днепре координирует деятельность Бюро в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях.
- В СБУ утверждают, что чиновник "имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ". Публичных комментариев или реакций подозреваемого пока нет.