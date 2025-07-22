Суд арестовал руководителя детективов НАБУ, которого подозревают в связях с Россией

В Киеве 22 июля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток должностному лицу Национального бюро расследований Руслану Магамедрасулову, которого подозревают в связях с государством-агрессором.

Источник: "Радио Свобода", Киевская городская прокуратура

Детали: Издание отмечает, что прокурор и защита подали ходатайство о закрытом заседании, которые судья удовлетворил.

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Впоследствии стало известно, что суд избрал Магамедрасулову меру пресечения в виде ареста.

Сотрудник НАБУ заявил, что ожидал такого решения. Его адвокат Татьяна Охримчук сообщила, что защита будет обжаловать решение.

Обновлено: Киевская городская прокуратура уточнила, что Печерский районный суд Киева избрал руководителю подразделения НАБУ, которого подозревают в пособничестве государству-агрессору, меру пресечения в виде содержания под стражей с дислокацией в г. Днепр.

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Мера пресечения определена без альтернативы внесения залога. Срок содержания под стражей – до 16 сентября 2025 года.

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