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Суд арестовал руководителя детективов НАБУ, которого подозревают в связях с Россией

Валентина РоманенкоВторник, 22 июля 2025, 17:18
Суд арестовал руководителя детективов НАБУ, которого подозревают в связях с Россией
Руслан Магамедрасулов в суде. фото, предоставленное УП источником

В Киеве 22 июля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток должностному лицу Национального бюро расследований Руслану Магамедрасулову, которого подозревают в связях с государством-агрессором.

Источник: "Радио Свобода", Киевская городская прокуратура

Детали: Издание отмечает, что прокурор и защита подали ходатайство о закрытом заседании, которые судья удовлетворил.

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Впоследствии стало известно, что суд избрал Магамедрасулову меру пресечения в виде ареста.

Сотрудник НАБУ заявил, что ожидал такого решения. Его адвокат Татьяна Охримчук сообщила, что защита будет обжаловать решение.

Обновлено: Киевская городская прокуратура уточнила, что Печерский районный суд Киева избрал руководителю подразделения НАБУ, которого подозревают в пособничестве государству-агрессору, меру пресечения в виде содержания под стражей с дислокацией в г. Днепр.

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Мера пресечения определена без альтернативы внесения залога. Срок содержания под стражей – до 16 сентября 2025 года.

Предыстория:

  • Руслан Магамедрасулов – руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в Днепре координирует деятельность Бюро в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях.
  • В СБУ утверждают, что чиновник "имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ". Публичных комментариев или реакций подозреваемого пока нет.

НАБУСБУсуд
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