На ухвалення Радою скандального закону щодо НАБУ і САП відреагувала єврокомісарка

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила серйозну стурбованість у зв’язку з ухваленням Верховною Радою закону, що позбавляє незалежності українські антикорупційні органи – НАБУ і САП.

Джерело: Марта Кос у соцмережі X, цитує "Європейська правда"

Деталі: Єврокомісарка заявила, що "серйозно стурбована" результатом голосування парламенту за проєкт №12414, згідно з яким Національне антикорупційне бюро НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура САП стають залежними від рішень генерального прокурора.

Реклама:

Пряма мова: "Демонтаж ключових запобіжників, що захищають незалежність НАБУ – це серйозний крок назад. Незалежні інституції, як НАБУ і САП, є життєво важливими для європейського шляху України. Верховенство права залишається у центрі перемовин про вступ до ЄС".

Що передувало: Речник Єврокомісії прокоментував, що Євросоюз стурбований ситуацією довкола НАБУ і САП, але у ЄС поки не збираються порушувати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні.

Посли держав "Групи семи" 21 липня висловили стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо Національного антикорупційного бюро.