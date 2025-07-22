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На принятие Радой скандального закона по НАБУ и САП отреагировала еврокомиссар

Мария Емец, Валентина РоманенкоВторник, 22 июля 2025, 17:50
На принятие Радой скандального закона по НАБУ и САП отреагировала еврокомиссар
Марта Кос. фото из соцсети Х

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила серьезную обеспокоенность в связи с принятием Верховной Радой закона, лишающего независимости украинские антикоррупционные органы - НАБУ и САП.

Источник: Марта Кос в соцсети X, цитирует "Европейская правда"

Детали: Еврокомиссар заявила, что "серьезно обеспокоена" результатом голосования парламента за проект №12414, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

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Прямая речь: "Демонтаж ключевых предохранителей, защищающих независимость НАБУ - это серьезный шаг назад. Независимые институты, как НАБУ и САП, являются жизненно важными для европейского пути Украины. Верховенство права остается в центре переговоров о вступлении в ЕС".

Что предшествовало: Представитель Еврокомиссии прокомментировал, что Евросоюз обеспокоен ситуацией вокруг НАБУ и САП, но в ЕС пока не собираются поднимать вопрос о приостановлении финансовой помощи Украине.

Послы государств "Группы семи" 21 июля выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро.

НАБУевроинтеграцияЕврокомиссия
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