На принятие Радой скандального закона по НАБУ и САП отреагировала еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила серьезную обеспокоенность в связи с принятием Верховной Радой закона, лишающего независимости украинские антикоррупционные органы - НАБУ и САП.

Источник: Марта Кос в соцсети X, цитирует "Европейская правда"

Детали: Еврокомиссар заявила, что "серьезно обеспокоена" результатом голосования парламента за проект №12414, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

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Прямая речь: "Демонтаж ключевых предохранителей, защищающих независимость НАБУ - это серьезный шаг назад. Независимые институты, как НАБУ и САП, являются жизненно важными для европейского пути Украины. Верховенство права остается в центре переговоров о вступлении в ЕС".

Что предшествовало: Представитель Еврокомиссии прокомментировал, что Евросоюз обеспокоен ситуацией вокруг НАБУ и САП, но в ЕС пока не собираются поднимать вопрос о приостановлении финансовой помощи Украине.

Послы государств "Группы семи" 21 июля выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро.