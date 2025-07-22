Малюк заступився за закон щодо НАБУ і САП: Ніхто їх не ліквідовує – це повернення до Конституції

Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що закон, який зменшує повноваження НАБУ і САП – є поверненням до Конституції і ніхто не ліквідує ці органи.

Джерело: голова СБУ Василь Малюк під час брифінгу 22 липня, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми живемо в правовій державі? В правовій! Основний закон - Конституція! Ніхто нікого не ліквідував. Я не депутат і не законотворець. Повірте мені, те, що вони голосували - питання нардепів. Краще це запитати у них. Це буде правильно і логічно. Наскільки я розумію, це просто повернення до Конституції.

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І САП, і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати й продовжують якісно працювати...

Але за Конституцією генеральний прокурор - один в країні. Не може бути якогось дубляжу чи тавтології. Я думаю, що саме цим керувались наші законотворці. Це робилось це якраз задля посилення якогось. І, можливо, я думаю, для певної системи противаг і контролю... Задля недопущення того, щоб раптом ультимативно орган перетворився на якогось "монстра".

Деталі: За його словами, СБУ, Офіс генерального прокурора та НАБУ продовжують спільну роботу: "З керівництвом НАБУ і з детективами, ми завжди розуміємо і робимо спільну свою роботу".

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Він також заявив, що у НАБУ можуть бути "в захваті від того, що генпрокурор, можливо, підкине їм якісь свіжі ідеї, маючи свій досвід".

Малюк також нагадав, що саме чинний генпрокурор Руслан Кравченко був стороною обвинувачення на суді проти президента-втікача Віктора Януковича, тому Кравченко: "Розповість їм якісь окремі тонкощі. Вони це використають в своїй роботі. Тому я б не робив з цього якихось негативних висновків".

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