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НАБУ і САП закликають президента ветувати закон про ліквідацію незалежності антикорупційних органів 

Ірина БалачукВівторок, 22 липня 2025, 14:21
НАБУ і САП закликають президента ветувати закон про ліквідацію незалежності антикорупційних органів 
Керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос. Скриншот з трансляції брифінгу в You Tube

Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.

Джерело: брифінг директора НАБУ Семена Кривоноса і керівника САП Олександра Клименка в Києві 

Пряма мова Кривоноса: "Зараз фактично була знищена антикорупційна інфраструктура – те, що створювалося як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з високопосадовою корупцією. Сьогодні це було знищено, в тому числі особами, щодо яких пред’явлені підозри антикорупційною прокуратурою".

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Деталі: Він додав, що НАБУ і САП виступають "категорично проти цього".

"Зараз ще (є час це зупинити – ред.), є ще підпис президента (для того, щоб рішення вступило в дію – ред.)  Ми просимо його не підписувати цей законопроєкт і повернути його з відповідним вето", – додав Кривонос.

За його словами, прийняття цього рішення створює також загрозу євроатлантичним прагненням України.

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"Ми точно хочемо бачити Україну світлою, хочемо сильної, потужної антикорупційної інфраструктури, тому що на це заслуговує українське суспільство", – підсумував директор НАБУ.

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

Передісторія:

НАБУАнтикорупційна прокуратура
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