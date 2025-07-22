НАБУ і САП закликають президента ветувати закон про ліквідацію незалежності антикорупційних органів 

Керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос. Скриншот з трансляції брифінгу в You Tube

Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.

Джерело: брифінг директора НАБУ Семена Кривоноса і керівника САП Олександра Клименка в Києві

Пряма мова Кривоноса: "Зараз фактично була знищена антикорупційна інфраструктура – те, що створювалося як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з високопосадовою корупцією. Сьогодні це було знищено, в тому числі особами, щодо яких пред’явлені підозри антикорупційною прокуратурою".

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Деталі: Він додав, що НАБУ і САП виступають "категорично проти цього".

"Зараз ще (є час це зупинити – ред.), є ще підпис президента (для того, щоб рішення вступило в дію – ред.) Ми просимо його не підписувати цей законопроєкт і повернути його з відповідним вето", – додав Кривонос.

За його словами, прийняття цього рішення створює також загрозу євроатлантичним прагненням України.

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"Ми точно хочемо бачити Україну світлою, хочемо сильної, потужної антикорупційної інфраструктури, тому що на це заслуговує українське суспільство", – підсумував директор НАБУ.

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Передісторія: