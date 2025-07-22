НАБУ і САП закликають президента ветувати закон про ліквідацію незалежності антикорупційних органів
Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
Джерело: брифінг директора НАБУ Семена Кривоноса і керівника САП Олександра Клименка в Києві
Пряма мова Кривоноса: "Зараз фактично була знищена антикорупційна інфраструктура – те, що створювалося як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з високопосадовою корупцією. Сьогодні це було знищено, в тому числі особами, щодо яких пред’явлені підозри антикорупційною прокуратурою".
Деталі: Він додав, що НАБУ і САП виступають "категорично проти цього".
"Зараз ще (є час це зупинити – ред.), є ще підпис президента (для того, щоб рішення вступило в дію – ред.) Ми просимо його не підписувати цей законопроєкт і повернути його з відповідним вето", – додав Кривонос.
За його словами, прийняття цього рішення створює також загрозу євроатлантичним прагненням України.
"Ми точно хочемо бачити Україну світлою, хочемо сильної, потужної антикорупційної інфраструктури, тому що на це заслуговує українське суспільство", – підсумував директор НАБУ.
Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ
Передісторія:
- Співробітники СБУ та ОГП провели щонайменше 70 обшуків у 15 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня. У НАБУ повідомляли, що силовики не мали судових ухвал на проведення обшуків.
- Детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупцію в інтересах олігархів. Водночас активізувалося Державне бюро розслідувань із матеріалами про ДТП кількарічної давнини за участі співробітників НАБУ.
- Представники СБУ та Офісу генпрокурора також перевіряють стан охорони державної таємниці в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
- Водночас, у Верховній Раді розглянуть законопроєкт №12414, який, як вважають НАБУ та САП, фактично знищить незалежність цих антикорупційних організацій.
- Посли держав "Групи семи" 21 липня висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.