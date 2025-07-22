Малюк вступился за закон о НАБУ и САП: Никто их не ликвидирует – это возвращение к Конституции
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что закон, уменьшающий полномочия НАБУ и САП – возвращение к Конституции и никто не ликвидирует эти органы.
Источник: глава СБУ Василий Малюк во время брифинга 22 июля, которого цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Мы живем в правовом государстве? В правовом! Основной закон – Конституция! Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законотворец. Поверьте мне, то, что они голосовали – вопросы нардепов. Лучше это спросить у них. Это будет правильно и логично.
Насколько я понимаю, это просто возвращение. И САП, и НАБУ не ликвидированы. Они продолжают существовать и продолжают качественно работать.
Но по Конституции генеральный прокурор – один в стране. Не может быть какого-нибудь дубляжа или тавтологии.
Я думаю, что именно этим руководствовались наши законодатели. Это делалось это для усиления какого-то. И, возможно, я думаю, для определенной системы противовесов и контроля... Во избежание того, чтобы вдруг ультимативно орган превратился в некоего "монстра".
Детали: По его словам, СБУ, Офис генерального прокурора и НАБУ продолжают совместную работу: "С руководством НАБУ и с детективами мы всегда понимаем и делаем совместную свою работу".
Он также заявил, что в НАБУ могут быть "в восторге от того, что генпрокурор, возможно, подкинет им какие-нибудь свежие идеи, имея свой опыт".
Малюк также напомнил, что именно действующий генпрокурор Руслан Кравченко был стороной обвинения на суде против президента-беглеца Виктора Януковича, поэтому Кравченко: "Расскажет им какие-то отдельные тонкости. Они это используют в своей работе. Поэтому я бы не делал из этого каких-то негативных выводов".
Предыстория:
- 22 июля Верховная Рада голосами 263 нардепов приняла во втором чтении законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
- Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.
- Однако вечером 22 июля на сайте Верховной Рады появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 о НАБУ и САП.