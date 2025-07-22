Малюк вступился за закон о НАБУ и САП: Никто их не ликвидирует – это возвращение к Конституции

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что закон, уменьшающий полномочия НАБУ и САП – возвращение к Конституции и никто не ликвидирует эти органы.

Источник: глава СБУ Василий Малюк во время брифинга 22 июля, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы живем в правовом государстве? В правовом! Основной закон – Конституция! Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законотворец. Поверьте мне, то, что они голосовали – вопросы нардепов. Лучше это спросить у них. Это будет правильно и логично.

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Насколько я понимаю, это просто возвращение. И САП, и НАБУ не ликвидированы. Они продолжают существовать и продолжают качественно работать.

Но по Конституции генеральный прокурор – один в стране. Не может быть какого-нибудь дубляжа или тавтологии.

Я думаю, что именно этим руководствовались наши законодатели. Это делалось это для усиления какого-то. И, возможно, я думаю, для определенной системы противовесов и контроля... Во избежание того, чтобы вдруг ультимативно орган превратился в некоего "монстра".

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Детали: По его словам, СБУ, Офис генерального прокурора и НАБУ продолжают совместную работу: "С руководством НАБУ и с детективами мы всегда понимаем и делаем совместную свою работу".

Он также заявил, что в НАБУ могут быть "в восторге от того, что генпрокурор, возможно, подкинет им какие-нибудь свежие идеи, имея свой опыт".

Малюк также напомнил, что именно действующий генпрокурор Руслан Кравченко был стороной обвинения на суде против президента-беглеца Виктора Януковича, поэтому Кравченко: "Расскажет им какие-то отдельные тонкости. Они это используют в своей работе. Поэтому я бы не делал из этого каких-то негативных выводов".

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