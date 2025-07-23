У фонді "Відродження" закликали скасувати закон щодо НАБУ і САП

Міжнародний фонд "Відродження" закликає скасувати закон, який підпорядковує антикорупційні органи НАБУ і САП генеральному прокурору.

Джерело: міжнародний фонд "Відродження"

Пряма мова: "Ми вважаємо ухвалення Верховною Радою України законопроєкту 12414 та підписання його президентом України критичною помилкою, що ставить під сумнів подальшу боротьбу з корупцією в Україні та шлях нашої країни до ЄС...

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Ми закликаємо скасувати цей закон, повернути НАБУ і САП їхню незалежність та зупинити будь-які спроби послаблення демократії в Україні".

Деталі: У фонді назвали прийняття цього закону ударом по незалежності антикорупційних органів.

І зазначили, що він може стати першим кроком на шляху демонтажу демократичних інституцій в Україні, які стали одним з надбань Революції Гідності: "Це наближає нас до авторитарного ворога, проти якого ми боремося і в боротьбі з яким так багато українців віддали свої життя".

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Міжнародний фонд "Відродження" – одна з найбільших українських благодійних фундацій, що з 1990-го року розбудовує в Україні відкрите суспільство. Фонд заснований філантропом Джоржем Соросом і є частиною міжнародної мережі Фундацій Відкритого Суспільства (Open Society Foundations).

Що передувало: