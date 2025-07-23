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В фонде "Возрождение" призвали отменить закон о НАБУ и САП

Алена МазуренкоСреда, 23 июля 2025, 10:12
В фонде Возрождение призвали отменить закон о НАБУ и САП

Международный фонд "Возрождение" призывает упразднить закон, подчиняющий антикоррупционные органы НАБУ и САП генеральному прокурору.

Источник: международный фонд "Возрождение"

Прямая речь: "Мы считаем принятие Верховной Радой Украины законопроекта 12414 и подписание его президентом Украины критической ошибкой, что ставит под сомнение дальнейшую борьбу с коррупцией в Украине и путь нашей страны в ЕС...

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Мы призываем отменить этот закон, вернуть НАБУ и САП их независимость и остановить попытки ослабления демократии в Украине".

Детали: В фонде назвали принятие этого закона ударом по независимости антикоррупционных органов.

И отметили, что он может стать первым шагом на пути демонтажа демократических институций в Украине, ставших одним из достояний Революции Достоинства: "Это приближает нас к авторитарному врагу, против которого мы боремся и в борьбе с которым так много украинцев отдали свои жизни".

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Международный фонд "Возрождение" – один из крупнейших украинских благотворительных фондов, который с 1990 года развивает в Украине открытое общество. Фонд основан филантропом Джорджем Соросом и является частью международной сети Фондов Открытого Общества (Open Society Foundations).

Что предшествовало: 

  • На сайте Верховной Рады 22 июля появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы НАБУ и САП генеральному прокурору.
  • Вечером во вторник в ряде городов Украины прошли акции протеста после принятия законопроекта, который фактически нивелирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

НАБУАнтикоррупционная прокуратураЗеленскийзаконодательство
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