В фонде "Возрождение" призвали отменить закон о НАБУ и САП

Международный фонд "Возрождение" призывает упразднить закон, подчиняющий антикоррупционные органы НАБУ и САП генеральному прокурору.

Источник: международный фонд "Возрождение"

Прямая речь: "Мы считаем принятие Верховной Радой Украины законопроекта 12414 и подписание его президентом Украины критической ошибкой, что ставит под сомнение дальнейшую борьбу с коррупцией в Украине и путь нашей страны в ЕС...

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Мы призываем отменить этот закон, вернуть НАБУ и САП их независимость и остановить попытки ослабления демократии в Украине".

Детали: В фонде назвали принятие этого закона ударом по независимости антикоррупционных органов.

И отметили, что он может стать первым шагом на пути демонтажа демократических институций в Украине, ставших одним из достояний Революции Достоинства: "Это приближает нас к авторитарному врагу, против которого мы боремся и в борьбе с которым так много украинцев отдали свои жизни".

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Международный фонд "Возрождение" – один из крупнейших украинских благотворительных фондов, который с 1990 года развивает в Украине открытое общество. Фонд основан филантропом Джорджем Соросом и является частью международной сети Фондов Открытого Общества (Open Society Foundations).

Что предшествовало: