Глава МЗС Нідерландів: Незалежність НАБУ та САП – ключова умова євроінтеграції України

Каспар Вельдкамп фото з акаунта політика в X

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп, коментуючи обмеження Україною незалежності антикорупційних органів, вказав на загрозу для руху України до Євросоюзу.

Джерело: міністр у соцмережі Х в середу, цитує "Європейська правда"

Деталі: Вельдкамп наголосив, що антикорупційні інституції України мають вирішальне значення для її реформ.

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"Обмеження їхньої діяльності буде серйозним кроком назад. Забезпечення незалежності цих інституцій і подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими умовами для процесу інтеграції України до ЄС", – наголосив очільник МЗС Нідерландів.

В Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередили Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови.

Зазначається: ще до голосування у Верховній Раді в Єврокомісії висловили стурбованість ситуацією довкола НАБУ і САП. Там заявили, що ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості.

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