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Глава МИД Нидерландов: Независимость НАБУ и САП – ключевое условие евроинтеграции Украины

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоСреда, 23 июля 2025, 11:53
Глава МИД Нидерландов: Независимость НАБУ и САП – ключевое условие евроинтеграции Украины
Каспар Вельдкамп фото из аккаунта политика в X

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, комментируя ограничение Украиной независимости антикоррупционных органов, указал на угрозу для движения Украины в Евросоюз.

Источник: министр в соцсети Х в среду, цитирует "Европейская правда"

Детали: Вельдкамп отметил, что антикоррупционные институты Украины имеют решающее значение для ее реформ.

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"Ограничение их деятельности будет серьезным шагом назад. Обеспечение независимости этих институтов и дальнейший прогресс в сфере верховенства права остаются ключевыми условиями для процесса интеграции Украины в ЕС", - отметил глава МИД Нидерландов.

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредили Киев о том, что атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на оборонные инвестиции в Украину и на финансирование восстановления.

Отмечается: еще до голосования в Верховной Раде в Еврокомиссии выразили обеспокоенность ситуацией вокруг НАБУ и САП. Там заявили, что эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности.

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Одобрение соответствующих изменений в законодательство 22 июля в сессионном зале парламента вызвало беспокойство комиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос.

НАБУАнтикоррупционная прокуратураНидерланды
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