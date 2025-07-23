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Переговори у Стамбулі заплановані на 19:00 – ЗМІ

Ірина БалачукСереда, 23 липня 2025, 12:12
Переговори у Стамбулі заплановані на 19:00 – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Рустем Умєров. Фото з Telegram Зеленського

Черговий раунд українсько-російських переговорів у турецькому Стамбулі запланований на 19:00 23 липня, повідомляє Суспільне.

Джерело: Суспільне з посилання на співрозмовника в Офісі президента, російський "Інтерфакс"

Деталі: Повідомляється, що станом 12:00 українська делегація вже вирушила до Туреччини.

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Джерела УП також підтвердили цю інформацію. 

"Інтерфакс" повідомив, що і російська делегація вилетіла до Стамбула.

"Українська правда" звернулась по коментарі до Офісу президента.

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Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорному процесі в Стамбулі 23 липня. Головою делегації призначили секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, до її складу увійшли представники ОП, Міністерства закордонних справ, Збройних сил, СБУ, розвідки, Верховної Ради та інших структур.

переговориросійсько-українська війнаТуреччина
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