Переговори у Стамбулі заплановані на 19:00 – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Рустем Умєров. Фото з Telegram Зеленського

Черговий раунд українсько-російських переговорів у турецькому Стамбулі запланований на 19:00 23 липня, повідомляє Суспільне.

Джерело: Суспільне з посилання на співрозмовника в Офісі президента, російський "Інтерфакс"

Деталі: Повідомляється, що станом 12:00 українська делегація вже вирушила до Туреччини.

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Джерела УП також підтвердили цю інформацію.

"Інтерфакс" повідомив, що і російська делегація вилетіла до Стамбула.

"Українська правда" звернулась по коментарі до Офісу президента.

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Передісторія: