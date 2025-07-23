Умєров, Кислиця, Скібіцький та ще одинадцятеро: стало відомо, хто їде на переговори в Стамбул
Середа, 23 липня 2025, 09:41
Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами та представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру, який має відбутися 23 липня у Стамбулі.
Джерело: указ №539/2025
Деталі: Головою делегації призначено секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова. До складу делегації увійшли представники ОП, Міністерства закордонних справ, Збройних сил, СБУ, розвідки, Верховної Ради та інших структур.
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Згідно з документом, главі делегації дозволено змінювати її склад та залучати експертів і працівників державних органів за погодженням з президентом. Директиви делегації затверджені окремо (таємно).
Склад делегації:
- Рустем Умєров – секретар РНБО, глава делегації;
- Олександр Бевз – радник керівника ОП;
- Олександр Дьяков – заступник начальника штабу ВМС ЗСУ;
- Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;
- Юрій Ковбаса – представник уповноваженого ВРУ з прав людини в секторі безпеки та оборони (за згодою);
- Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу головнокомандувача ЗСУ;
- Олег Луговський – перший заступник голови СЗР;
- Євгеній Острянський – заступник начальника Генштабу ЗСУ;
- Олександр Поклад – заступник голови СБУ;
- Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР МОУ;
- Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права Генштабу ЗСУ;
- Олексій Шевченко – заступник начальника Генштабу ЗСУ;
- Олександр Шеріхов – старший офіцер оперативного управління Генштабу ЗСУ;
- Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ.
Передісторія:
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- Україна запропонувала Росії провести новий раунд переговорів цього тижня.
- Видання Independent Turkce повідомило в понеділок із посиланням на джерела, що російська та українська делегації можуть зустрітися цього тижня в Стамбулі – у 23 або 24 липня.
- У Кремлі заявили, що РФ "підтверджує свою зацікавленість у проведенні третього раунду переговорів щодо України", але зазначили, що "має відбутися обмін думками щодо меморандумів Москви і Києва, які поки що є діаметрально протилежними.
- 22 липня Зеленський повідомив, що українську делегацію для перемовин з російською стороною у Туреччині очолить секретар РНБО Рустем Умєров.