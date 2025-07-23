Умєров, Кислиця, Скібіцький та ще одинадцятеро: стало відомо, хто їде на переговори в Стамбул

Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото зі сторінки президента Володимира Зеленського в Facebook

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами та представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру, який має відбутися 23 липня у Стамбулі.

Джерело: указ №539/2025

Деталі: Головою делегації призначено секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова. До складу делегації увійшли представники ОП, Міністерства закордонних справ, Збройних сил, СБУ, розвідки, Верховної Ради та інших структур.

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Згідно з документом, главі делегації дозволено змінювати її склад та залучати експертів і працівників державних органів за погодженням з президентом. Директиви делегації затверджені окремо (таємно).

Склад делегації:

Рустем Умєров – секретар РНБО, глава делегації;

– секретар РНБО, глава делегації; Олександр Бевз – радник керівника ОП;

– радник керівника ОП; Олександр Дьяков – заступник начальника штабу ВМС ЗСУ;

– заступник начальника штабу ВМС ЗСУ; Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;

– перший заступник міністра закордонних справ; Юрій Ковбаса – представник уповноваженого ВРУ з прав людини в секторі безпеки та оборони (за згодою);

– представник уповноваженого ВРУ з прав людини в секторі безпеки та оборони (за згодою); Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу головнокомандувача ЗСУ;

– офіцер протоколу головнокомандувача ЗСУ; Олег Луговський – перший заступник голови СЗР;

– перший заступник голови СЗР; Євгеній Острянський – заступник начальника Генштабу ЗСУ;

– заступник начальника Генштабу ЗСУ; Олександр Поклад – заступник голови СБУ;

– заступник голови СБУ; Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР МОУ;

– заступник начальника ГУР МОУ; Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права Генштабу ЗСУ;

– начальник відділу міжнародного права Генштабу ЗСУ; Олексій Шевченко – заступник начальника Генштабу ЗСУ;

– заступник начальника Генштабу ЗСУ; Олександр Шеріхов – старший офіцер оперативного управління Генштабу ЗСУ;

– старший офіцер оперативного управління Генштабу ЗСУ; Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ.

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