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Умєров, Кислиця, Скібіцький та ще одинадцятеро: стало відомо, хто їде на переговори в Стамбул

Анастасія ПроцСереда, 23 липня 2025, 09:41
Умєров, Кислиця, Скібіцький та ще одинадцятеро: стало відомо, хто їде на переговори в Стамбул
Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото зі сторінки президента Володимира Зеленського в Facebook

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами та представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру, який має відбутися 23 липня у Стамбулі.

Джерело: указ №539/2025

Деталі: Головою делегації призначено секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова. До складу делегації увійшли представники ОП, Міністерства закордонних справ, Збройних сил, СБУ, розвідки, Верховної Ради та інших структур.

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Згідно з документом, главі делегації дозволено змінювати її склад та залучати експертів і працівників державних органів за погодженням з президентом. Директиви делегації затверджені окремо (таємно).

Склад делегації:

  • Рустем Умєров – секретар РНБО, глава делегації;
  • Олександр Бевз – радник керівника ОП;
  • Олександр Дьяков – заступник начальника штабу ВМС ЗСУ;
  • Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;
  • Юрій Ковбаса – представник уповноваженого ВРУ з прав людини в секторі безпеки та оборони (за згодою);
  • Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу головнокомандувача ЗСУ;
  • Олег Луговський – перший заступник голови СЗР;
  • Євгеній Острянський – заступник начальника Генштабу ЗСУ;
  • Олександр Поклад – заступник голови СБУ;
  • Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР МОУ;
  • Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права Генштабу ЗСУ;
  • Олексій Шевченко – заступник начальника Генштабу ЗСУ;
  • Олександр Шеріхов – старший офіцер оперативного управління Генштабу ЗСУ;
  • Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ.

Передісторія:

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  • Україна запропонувала Росії провести новий раунд переговорів цього тижня.
  • Видання Independent Turkce повідомило в понеділок із посиланням на джерела, що російська та українська делегації можуть зустрітися цього тижня в Стамбулі – у 23 або 24 липня. 
  • У Кремлі заявили, що РФ "підтверджує свою зацікавленість у проведенні третього раунду переговорів щодо України", але зазначили, що "має відбутися обмін думками щодо меморандумів Москви і Києва, які поки що є діаметрально протилежними.
  • 22 липня Зеленський повідомив, що українську делегацію для перемовин з російською стороною у Туреччині очолить секретар РНБО Рустем Умєров.

ЗеленськийпереговориТуреччина
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