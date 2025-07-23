Переговоры в Стамбуле запланированы на 19:00 – СМИ
Среда, 23 июля 2025, 12:12
Очередной раунд украинско-российских переговоров в турецком Стамбуле запланирован на 19:00 23 июля, сообщает Суспільне.
Источник: Суспільне со ссылкой на собеседника в Офисе президента, российский "Интерфакс", источники "Украинской правды" в ОП
Детали: Сообщается, что по состоянию на 12:00 украинская делегация уже отправилась в Турцию.
Реклама:
Источники УП также подтвердили эту информацию.
"Интерфакс" сообщил, что и российская делегация вылетела в Стамбул.
"Украинская правда" обратилась за комментарием в Офис президента.
РЕКЛАМА:
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе в Стамбуле 23 июля. Главой делегации назначили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, в ее состав вошли представители ОП, Министерства иностранных дел, Вооруженных сил, СБУ, разведки, Верховной Рады и других структур.