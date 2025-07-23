Переговоры в Стамбуле запланированы на 19:00 – СМИ

Президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото из Telegram Зеленского

Очередной раунд украинско-российских переговоров в турецком Стамбуле запланирован на 19:00 23 июля, сообщает Суспільне.

Источник: Суспільне со ссылкой на собеседника в Офисе президента, российский "Интерфакс", источники "Украинской правды" в ОП

Детали: Сообщается, что по состоянию на 12:00 украинская делегация уже отправилась в Турцию.

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Источники УП также подтвердили эту информацию.

"Интерфакс" сообщил, что и российская делегация вылетела в Стамбул.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Офис президента.

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