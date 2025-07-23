На Херсонщині росіяни атакували цивільний авто: двоє загиблих і двоє поранених
Середа, 23 липня 2025, 12:27
23 липня російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль на Херсонщині, унаслідок чого загинули двоє чоловіків, ще двоє людей дістали поранення.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства, вранці 23 липня 2025 року російські війська вдарили дроном по легковику, що рухався ґрунтовою дорогою між селами Незламне та Ромашкове Херсонського району.
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Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 44 та 45 років. Поранення дістали 83-річна жінка та 58-річний чоловік – їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.
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