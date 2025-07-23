Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Херсонщині росіяни атакували цивільний авто: двоє загиблих і двоє поранених

Анастасія ПроцСереда, 23 липня 2025, 12:27
На Херсонщині росіяни атакували цивільний авто: двоє загиблих і двоє поранених
Ілюстративне фото: Getty Images

23 липня російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль на Херсонщині, унаслідок чого загинули двоє чоловіків, ще двоє людей дістали поранення.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, вранці 23 липня 2025 року російські війська вдарили дроном по легковику, що рухався ґрунтовою дорогою між селами Незламне та Ромашкове Херсонського району.

Реклама:

Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 44 та 45 років. Поранення дістали 83-річна жінка та 58-річний чоловік – їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:

Херсонська областьбезпілотникижертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський зібрав антикорупційників і силовий блок – показав спільне фото і заявив про конструктив
В ОЕСР попередили Банкову про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через НАБУ
У фонді "Відродження" закликали скасувати закон щодо НАБУ і САП
Умєров, Кислиця, Скібіцький та ще одинадцятеро: стало відомо, хто їде на переговори в Стамбул
Аудит кримінальних проваджень: закрито вже 7 тисяч із 21 тисяч справ – Кравченко
фото У Києві чоловік стріляв по авто у дворі будинку, його затримали – поліція
Усі новини...
Херсонська область
Через російську атаку на Херсонщину загинула жінка, поранено чоловіка і двох дітей
У передмісті Херсона внаслідок російського обстрілу постраждали дитина та її батько – ОВА
На Херсонщині жінка загинула через підрив на міні
Останні новини
12:39
У липні нафтогазові доходи Росії впадуть на третину – Reuters
12:27
На Херсонщині росіяни атакували цивільний авто: двоє загиблих і двоє поранених
12:25
Зеленський зібрав антикорупційників і силовий блок – показав спільне фото і заявив про конструктив
12:12
Переговори у Стамбулі заплановані на 19:00 – ЗМІ
12:09
Скандальний закон 12414: студентка КНУ оголосила бойкот викладачам-нардепам, які голосували "за"
12:09
Росіяни вдарили по обʼєкту "Сумиобленерго": частина споживачів без світла
11:55
тенісРекорди Вімблдона: півмільйона глядачів на трибунах, шалені рейтинги та охоплення в соцмережах
11:53
Глава МЗС Нідерландів: Незалежність НАБУ та САП – ключова умова євроінтеграції України
11:45
"Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі
11:43
Сирський перед 60-річчям запевнив, що не піде у відставку: "Можу зробити 100 відтискань"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: