На Херсонщине россияне атаковали гражданский авто: двое погибших и двое раненых
Среда, 23 июля 2025, 12:27
23 июля российские военные атаковали беспилотником гражданский автомобиль на Херсонщине, в результате чего погибли двое мужчин, еще два человека получили ранения.
Источник: Херсонская областная прокуратура
Детали: По данным следствия, утром 23 июля 2025 года российские войска ударили дроном по легковушке, которая двигалась по грунтовой дороге между селами Незламное и Ромашково Херсонского района.
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В результате атаки погибли двое мужчин в возрасте 44 и 45 лет. Ранения получили 83-летняя женщина и 58-летний мужчина - их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Прокуратура начала досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.
Напомним:
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- В результате российской атаки на Херсон и село Зоровка на Херсонщине погибла 66-летняя женщина, тяжело ранены муж и двое 13-летних детей.