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Черногоренко залишає посаду заступниці міністра оборони з цифровізації

Анастасія ПроцСереда, 23 липня 2025, 12:50
Черногоренко залишає посаду заступниці міністра оборони з цифровізації
фото: Facebook/ Катерина Черногоренко

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що залишає посаду після майже двох років роботи.

Джерело: Черногоренко 

Пряма мова: "Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів".

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Деталі: Причини звільнення та свої подальші плани Черногоренко не уточнила.

Втім, вона зауважила, що за час її роботи в Міноборони було створено "інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору". Серед них системи "Резерв+" і "Армія+", бойова платформа DELTA, логістичне рішення DOT-Chain, запуск космічного напряму, зміцнення кіберзахисту, міжнародне партнерство.

Черногоренко подякувала міністру оборони Рустему Умєрову за довіру, а своїй команді  за роботу по 16 годин на день та небайдужість до проблем користувачів.

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Пряма мова: "Ми задали високу планку ефективності, і я найбільше сподіваюся, що наступні CDTO продовжать рух у тому ж темпі. Бо з такою командою темп втрачати не можна.

Сталося щось дивне  Міноборони вже не може не цифровізуватись".

Нагадаємо:

  • 18 липня президент Володимир Зеленський призначив ексміністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
  • Говорячи про завдання Умєрова на цій посаді, Зеленський також сказав, що потрібно "активізувати перемовний трек" з Росією. "Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", - заявив він.

Міноборони
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