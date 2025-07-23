Черногоренко залишає посаду заступниці міністра оборони з цифровізації

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що залишає посаду після майже двох років роботи.

Джерело: Черногоренко

Пряма мова: "Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів".

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Деталі: Причини звільнення та свої подальші плани Черногоренко не уточнила.

Втім, вона зауважила, що за час її роботи в Міноборони було створено "інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору". Серед них системи "Резерв+" і "Армія+", бойова платформа DELTA, логістичне рішення DOT-Chain, запуск космічного напряму, зміцнення кіберзахисту, міжнародне партнерство.

Черногоренко подякувала міністру оборони Рустему Умєрову за довіру, а своїй команді – за роботу по 16 годин на день та небайдужість до проблем користувачів.

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Пряма мова: "Ми задали високу планку ефективності, і я найбільше сподіваюся, що наступні CDTO продовжать рух у тому ж темпі. Бо з такою командою темп втрачати не можна.

Сталося щось дивне – Міноборони вже не може не цифровізуватись".

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