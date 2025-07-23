Черногоренко покидает пост заместителя министра обороны с цифровизации
Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что покидает пост после почти двух лет работы.
Источник: Черногоренко
Прямая речь: "Самая сложная и ответственная работа в моей жизни. Крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, воплощала совершенно другой подход в трансформацию сервисов".
Детали: Причины увольнения и свои дальнейшие планы Черногоренко не уточнила.
Она отметила, что за время ее работы в Минобороны были созданы "инструменты, усиливающие оборону, дающие эффективность, человечность и свободу выбора". Среди них системы "Резерв+" и "Армия+", боевая платформа DELTA, логистическое решение DOT-Chain, запуск космического направления, укрепление киберзащиты, международное партнерство.
Черногоренко поблагодарила министра обороны Рустема Умерова за доверие, а свою команду – за работу по 16 часов в день и неравнодушие к проблемам пользователей.
Прямая речь: "Мы задали высокую планку эффективности, и я больше всего надеюсь, что следующие CDTO продолжат движение в том же темпе. Потому что с такой командой темп терять нельзя.
Произошло нечто странное – Минобороны уже не может не цифровизироваться".
Напомним:
- 18 июля президент Владимир Зеленский назначил экс-министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Говоря о задачах Умерова на этой должности, Зеленский также сказал, что нужно "активизировать переговорный трек" с Россией. "Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", - заявил он.