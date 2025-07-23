У "Слузі народу" висловились щодо НАБУ і САП: Потрібно перейти від емоцій до конструктиву

У фракції "Слуга народу" оприлюднили заяву щодо подій навколо антикорупційних органів і закликали "перейти від емоційних заяв до конструктиву".

Джерело: керівник фракції "СН" Давид Арахамія у Telegram

Пряма мова: "Потрібно перейти від емоційних заяв до конструктиву в питанні роботи правоохоронних органів. У цьому контексті дуже важливою була зустріч президента з керівництвом НАБУ, САП, СБУ, МВС, ДБР, НАЗК та генеральним прокурором.

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Є домовленість, що буде розроблений план конкретних заходів, які дозволять зняти всі питання, які є, і дати більше реальної сили правоохоронній та антикорупційній системі.

Ми бачимо, що є невдоволення, будемо на нього реагувати. Як тільки буде представлений загальний план дій, ми у Верховній Раді готові політично це підтримати та надати необхідні ресурси, забезпечити необхідні рішення".

Деталі: Жодної конкретики Арахамія не навів, зазначивши лише, що "слуги народу" "готові й далі підтримувати політично все те, що необхідно для правоохоронної системи, і як тільки представлять зміни – їх розглянуть".