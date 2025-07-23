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В "Слуге народа" высказались относительно НАБУ и САП: Нужно перейти от эмоций к конструктиву

Валентина РоманенкоСреда, 23 июля 2025, 15:51
В Слуге народа высказались относительно НАБУ и САП: Нужно перейти от эмоций к конструктиву
Давид Арахамия. фото из Facebook нардепа

Во фракции "Слуга народа" обнародовали заявление относительно событий вокруг антикоррупционных органов и призвали "перейти от эмоциональных заявлений к конструктиву".

Источник: руководитель фракции "СН" Давид Арахамия в Telegram

Прямая речь: "Нужно перейти от эмоциональных заявлений к конструктиву в вопросе работы правоохранительных органов. В этом контексте очень важной была встреча президента с руководством НАБУ, САП, СБУ, МВД, ГБР, НАПК и генеральным прокурором.

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Есть договоренность, что будет разработан план конкретных мероприятий, которые позволят снять все вопросы, которые есть, и дать больше реальной силы правоохранительной и антикоррупционной системе.

Мы видим, что есть недовольство, будем на него реагировать. Как только будет представлен общий план действий, мы в Верховной Раде готовы политически это поддержать и предоставить необходимые ресурсы, обеспечить необходимые решения".

Детали: Никакой конкретики Арахамия не привел, отметив лишь, что "слуги народа" "готовы и дальше поддерживать политически все то, что необходимо для правоохранительной системы, и как только представят изменения - их рассмотрят".

НАБУСлуга народаАнтикоррупционная прокуратура
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