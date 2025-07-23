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ОГП скоро объявит заочное подозрение больному СМА Гусакову – Кравченко

Ангелина Страшкулич, Евгений КизиловСреда, 23 июля 2025, 16:33
ОГП скоро объявит заочное подозрение больному СМА Гусакову – Кравченко
фото: Nazarii Husakov/Facebook

Офис генерального прокурора вскоре объявит заочное подозрение больному спинальной мышечной атрофией (СМА) Назарию Гусакову, которого обвиняют в мошенничестве при сборе средств на лечение.

Источник: "Украинская правда" с брифинга генерального прокурора Руслана Кравченко в Киеве 23 июля

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Прямая речь: "Вчера я общался со своим заместителем. Она докладывала, что сегодня или завтра мы сообщаем о заочном подозрении (Гусакову – УП), потому что фигурант не в стране".

Детали: Кравченко не уточнил детали подозрения, но известно, что полиция расследует два уголовных производства по сбору средств для больного Гусакова – по фактам мошенничества и отмывания доходов, полученных преступным путем.

Генпрокурор сообщил, что установленная сумма ущерба – примерно 1,2 млн грн.

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Прямая речь: "Всю сумму перечисленных средств (Гусакову – УП) мы не можем установить, потому что более 300 потерпевших отказались быть потерпевшими. Но уже собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении. Досудебное расследование и сбор доказательств будет продолжаться".

Предыстория:

  • В конце июня в соцсетях разгорелся скандал, в центре которого оказался 31-летний львовянин Назарий Гусаков. Пользователи X заподозрили мужчину в непрозрачном распоряжении средствами, которые он собирает для лечения тяжелой болезни – спинальной мышечной атрофии (СМА).
  • Национальная полиция начала два уголовных производства по сбору средств для больного Гусакова по фактам мошенничества и отмывания доходов, полученных преступным путем.
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации со сбором средств для больного СМА. Зеленский сообщил, что Гусаков выехал из Украины.

Знать больше: Больного СМА Назария Гусакова обвиняют в махинациях со сбором средств: что известно

Гусаков НазарийОфис генпрокурора
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