ОГП скоро объявит заочное подозрение больному СМА Гусакову – Кравченко

Офис генерального прокурора вскоре объявит заочное подозрение больному спинальной мышечной атрофией (СМА) Назарию Гусакову, которого обвиняют в мошенничестве при сборе средств на лечение.

Источник: "Украинская правда" с брифинга генерального прокурора Руслана Кравченко в Киеве 23 июля

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Прямая речь: "Вчера я общался со своим заместителем. Она докладывала, что сегодня или завтра мы сообщаем о заочном подозрении (Гусакову – УП), потому что фигурант не в стране".

Детали: Кравченко не уточнил детали подозрения, но известно, что полиция расследует два уголовных производства по сбору средств для больного Гусакова – по фактам мошенничества и отмывания доходов, полученных преступным путем.

Генпрокурор сообщил, что установленная сумма ущерба – примерно 1,2 млн грн.

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Прямая речь: "Всю сумму перечисленных средств (Гусакову – УП) мы не можем установить, потому что более 300 потерпевших отказались быть потерпевшими. Но уже собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении. Досудебное расследование и сбор доказательств будет продолжаться".

Предыстория:

В конце июня в соцсетях разгорелся скандал, в центре которого оказался 31-летний львовянин Назарий Гусаков. Пользователи X заподозрили мужчину в непрозрачном распоряжении средствами, которые он собирает для лечения тяжелой болезни – спинальной мышечной атрофии (СМА).

Национальная полиция начала два уголовных производства по сбору средств для больного Гусакова по фактам мошенничества и отмывания доходов, полученных преступным путем.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации со сбором средств для больного СМА. Зеленский сообщил, что Гусаков выехал из Украины.

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