Зеленський: Україна в Стамбулі наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню
Середа, 23 липня 2025, 16:46
Президент Володимир Зеленський каже, що представники України на перемовинах у Стамбулі 23 липня наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню.
Джерело: глава держави в соцмережах
Деталі: Зеленський нагадав, що 23 липня більш ніж 220 тисяч абонентів на Сумщині залишилися без електрики через влучання російських дронів в енергетичну інфраструктуру. Протягом дня доповідають міністр внутрішніх справ і міністр енергетики щодо процесу відновлення.
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Пряма мова: "Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі".
Передісторія:
- Початок переговорів із росіянами очікується о 19-00 середи у Стамбулі. Українську переговорну команду очолює вже ексміністр оборони, секретар РНБО Рустем Умєров.
- Російську делегацію традиційно очолив помічник лідера РФ Володимир Мединський, який вже керував групою російських переговорників у Стамбулі навесні 2022 року.
- За даними джерел "Української правди", основне завдання української делегації, крім гуманітарного треку, – організація зустрічі лідерів України й РФ.
- Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.