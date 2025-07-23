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Зеленський: Україна в Стамбулі наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню

Валентина РоманенкоСереда, 23 липня 2025, 16:46
Зеленський: Україна в Стамбулі наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський каже, що представники України на перемовинах у Стамбулі 23 липня наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню.

Джерело: глава держави в соцмережах

Деталі: Зеленський нагадав, що 23 липня більш ніж 220 тисяч абонентів на Сумщині залишилися без електрики через влучання російських дронів в енергетичну інфраструктуру. Протягом дня доповідають міністр внутрішніх справ і міністр енергетики щодо процесу відновлення. 

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Пряма мова: "Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі".

Передісторія:

  • Початок переговорів із росіянами очікується о 19-00 середи у Стамбулі. Українську переговорну команду очолює вже ексміністр оборони, секретар РНБО Рустем Умєров.
  • Російську делегацію традиційно очолив помічник лідера РФ Володимир Мединський, який вже керував групою російських переговорників у Стамбулі навесні 2022 року.
  • За даними джерел "Української правди", основне завдання української делегації, крім гуманітарного треку, – організація зустрічі лідерів України й РФ.
  • Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.

переговоривійнаЗеленський
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