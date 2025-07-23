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Джерела: Основне завдання делегації в Стамбулі – організація зустрічі Зеленського й Путіна

Валентина РоманенкоСереда, 23 липня 2025, 13:44
Джерела: Основне завдання делегації в Стамбулі – організація зустрічі Зеленського й Путіна
колаж УП

Основне завдання української делегації, яка вирушила до Стамбулу на переговори з представниками держави агресора, – організація прямої зустрічі президента Володимира Зеленського і лідера Кремля Володимира Путіна.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у складі делегації

Деталі: Основне завдання, крім гуманітарного треку, – організація зустрічі лідерів України й РФ, повідомили джерела УП.

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