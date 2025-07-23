Зеленский: Украина в Стамбуле будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня

Президент Владимир Зеленский говорит, что представители Украины на переговорах в Стамбуле 23 июля будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Зеленский напомнил, что 23 июля более 220 тысяч абонентов на Сумщине остались без электричества из-за попадания российских дронов в энергетическую инфраструктуру. В течение дня докладывают министр внутренних дел и министр энергетики относительно процесса восстановления.

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Прямая речь: "Украинцы всегда восстанавливают разрушенное. И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности вот таких ударов по гражданской инфраструктуре".

Предыстория: