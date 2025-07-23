Зеленский: Украина в Стамбуле будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня
Президент Владимир Зеленский говорит, что представители Украины на переговорах в Стамбуле 23 июля будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня.
Источник: глава государства в соцсетях
Детали: Зеленский напомнил, что 23 июля более 220 тысяч абонентов на Сумщине остались без электричества из-за попадания российских дронов в энергетическую инфраструктуру. В течение дня докладывают министр внутренних дел и министр энергетики относительно процесса восстановления.
Прямая речь: "Украинцы всегда восстанавливают разрушенное. И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности вот таких ударов по гражданской инфраструктуре".
Предыстория:
- Начало переговоров с россиянами ожидается в 19-00 среды в Стамбуле. Украинскую переговорную команду возглавляет уже экс-министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров.
- Российскую делегацию традиционно возглавил помощник лидера РФ Владимир Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.
- По данным источников "Украинской правды", основная задача украинской делегации, кроме гуманитарного трека, - организация встречи лидеров Украины и РФ.
- Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй - 2 июня.