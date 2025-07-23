Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна запропонувала РФ провести зустріч лідерів за участі Трампа та Ердогана в серпні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 23 липня 2025, 22:05
Україна запропонувала РФ провести зустріч лідерів за участі Трампа та Ердогана в серпні
скриншот з трансляції "суспільного"

Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів за участі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа до кінця серпня.

Джерело: про це на брифінгу за підсумками зустрічі сказав позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, повідомляє "Європейська правда", "Суспільне"

Деталі: Українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі в середу знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.

Реклама:

Бевз нагадав, що ще на першій зустрічі у Стамбулі українська сторона запропонувала формат зустрічі на рівні лідерів, але тоді цього так і не сталось.

Пряма мова: "Цього разу ми також запропонували провести зустріч лідерів, тому що розуміємо, що основоположні питання можуть бути вирішені тільки на цьому рівні".

"Українська делегація запропонувала провести цю зустріч у серпні. Чому? Тому що будь-який день у межах цього періоду припадає на бачення наших партнерів, зокрема США, і встановлений президентом Трампом крайній термін для пошуку вирішення".

РЕКЛАМА:

Деталі: Українська сторона також заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Також, за словами глави української делегації Рустема Умєрова, сторони обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними.

Російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема важкопоранених і молодих.

Окрім того, що понад 1 200 людей візьмуть участь у гуманітарному обміні між Росією та Україною, заявив Умєров.

Він додав, що щодо перемир’я поки що немає поступок і групи працюють над пріоритетами щодо людей та над зустріччю лідерів.

Що передувало:

У турецькому Стамбулі 23 липня ввечері стартував третій раунд мирних перемовин між українською та російською делегаціями.

переговориУмєров Рустемросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяУкраїна запропонувала РФ провести зустріч лідерів за участі Трампа та Ердогана в серпні
Третій раунд переговорів між Україною і РФ почався у Стамбулі – ЗМІ
Стефанішина запевняє, що переговори про вступ до ЄС іще реальні
Єврокомісія вкрай стурбована скандальним законом про НАБУ і САП та чекає пояснень Києва
фотоКравченко: Я не просив збільшувати повноваження генпрокурора, дізнався про це з Телеграму
Зеленський: Україна в Стамбулі наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню
Усі новини...
В Україні тривають мітинги через законопроєкт щодо НАБУ і САП
Глава МВС прокоментував протести: "Ми навчились відчувати, що відбувається в країні"
Мединський після перемовин заявив, що позиції в меморандумах "далекі одна від одної"
Відбувся дев'ятий етап обміну військовополоненими, про який домовились у Стамбулі
Останні новини
22:52
Кандидатуру Цивінського на посаду директора БЕБ знову подали до Кабміну
22:35
фотоВідбувся дев'ятий етап обміну військовополоненими, про який домовились у Стамбулі
22:30
Мединський після перемовин заявив, що позиції в меморандумах "далекі одна від одної"
22:21
Українка Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування
22:05
оновлюєтьсяУкраїна запропонувала РФ провести зустріч лідерів за участі Трампа та Ердогана в серпні
21:52
документБез Шухевича и Ліпи: на Одещині "відкатили" перейменування вулиць – СМИ
21:38
Білорусь погрожує повернути навчання "Запад-2025" під кордони ЄС
21:21
НАБУ і САП привітали ініціативу Зеленського щодо забезпечення їхньої незалежності
21:06
Макрон у США судиться з блогеркою через наклеп на свою дружину
20:54
Третій раунд переговорів між Україною і РФ почався у Стамбулі – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: