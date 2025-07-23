Україна запропонувала РФ провести зустріч лідерів за участі Трампа та Ердогана в серпні

Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів за участі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа до кінця серпня.

Джерело: про це на брифінгу за підсумками зустрічі сказав позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, повідомляє "Європейська правда", "Суспільне"

Деталі: Українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі в середу знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.

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Бевз нагадав, що ще на першій зустрічі у Стамбулі українська сторона запропонувала формат зустрічі на рівні лідерів, але тоді цього так і не сталось.

Пряма мова: "Цього разу ми також запропонували провести зустріч лідерів, тому що розуміємо, що основоположні питання можуть бути вирішені тільки на цьому рівні".

"Українська делегація запропонувала провести цю зустріч у серпні. Чому? Тому що будь-який день у межах цього періоду припадає на бачення наших партнерів, зокрема США, і встановлений президентом Трампом крайній термін для пошуку вирішення".

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Деталі: Українська сторона також заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Також, за словами глави української делегації Рустема Умєрова, сторони обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними.

Російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема важкопоранених і молодих.

Окрім того, що понад 1 200 людей візьмуть участь у гуманітарному обміні між Росією та Україною, заявив Умєров.

Він додав, що щодо перемир’я поки що немає поступок і групи працюють над пріоритетами щодо людей та над зустріччю лідерів.

Що передувало:

У турецькому Стамбулі 23 липня ввечері стартував третій раунд мирних перемовин між українською та російською делегаціями.