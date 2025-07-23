Украина предложила РФ провести встречу лидеров с участием Трампа и Эрдогана в августе

Украина предложила российской стороне провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа до конца августа.

Источник: об этом на брифинге по итогам встречи сказал внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз, сообщает "Европейская правда", "Суспільне"

Детали: Украинская сторона во время встречи с российской делегацией в Стамбуле в среду снова предложила провести встречу на уровне лидеров в течение августа.

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Бевз напомнил, что еще на первой встрече в Стамбуле украинская сторона предложила формат встречи на уровне лидеров, но тогда этого так и не произошло.

Прямая речь: "На этот раз мы также предложили провести встречу лидеров, потому что понимаем, что основополагающие вопросы могут быть решены только на этом уровне".

"Украинская делегация предложила провести эту встречу в августе. Почему? Потому что любой день в пределах этого периода приходится на видение наших партнеров, в частности США, и установленный президентом Трампом крайний срок для поиска решения".

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Детали: Украинская сторона также заявила о готовности к прекращению огня, в частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре. Также, по словам главы украинской делегации Рустема Умерова, стороны обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими.

Российская сторона согласилась на возвращение людей, находящихся в плену более трех лет, в частности тяжелораненых и молодых.

Кроме того, более 1 200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Россией и Украиной, заявил Умеров.

Он добавил, что по поводу перемирия пока нет уступок и группы работают над приоритетами в отношении людей и над встречей лидеров.

Что предшествовало:

В турецком Стамбуле 23 июля вечером стартовал третий раунд мирных переговоров между украинской и российской делегациями.