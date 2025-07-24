Умєров доповів Зеленському про результати зустрічі у Стамбулі

українська делегація у Стамбулі, фото з Facebook Умєрова

Секретар РНБО, керівник української делегації на переговорах із Росією Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському про результати третьої зустрічі у Стамбулі.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова: "Доповів президенту України про результати третьої зустрічі з представниками Російської Федерації під час сьогоднішніх перемовин у Стамбулі.

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Українська сторона чітко окреслила три ключові пріоритети, визначені главою держави:

Повне і безумовне припинення вогню – з припиненням усіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Це необхідний крок для початку змістовної дипломатії. Організація зустрічі лідерів – президентів України та Росії, за участі лідерів інших країн, зокрема президентів Трампа й Ердогана. Ми запропонували провести таку зустріч до кінця серпня – з урахуванням важливих часових рамок, запропонованих партнерами. Продовження гуманітарного треку – повернення всіх наших полонених, зокрема цивільних і дітей, які були незаконно вивезені до РФ".

Деталі: Умєров нагадав, що Україна готова до припинення вогню вже сьогодні, при цьому "технічні механізми відомі", і єдиною перешкодою є відсутність політичного рішення у Кремлі.

"Мир можливий. Але для цього Москва має змінити підхід: від ультиматумів – до відповідальності, від війни – до рішень", – зазначив секретар РНБО.

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