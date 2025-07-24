Умєров доповів Зеленському про результати зустрічі у Стамбулі
Секретар РНБО, керівник української делегації на переговорах із Росією Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському про результати третьої зустрічі у Стамбулі.
Джерело: Умєров у Facebook
Пряма мова: "Доповів президенту України про результати третьої зустрічі з представниками Російської Федерації під час сьогоднішніх перемовин у Стамбулі.
Українська сторона чітко окреслила три ключові пріоритети, визначені главою держави:
- Повне і безумовне припинення вогню – з припиненням усіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Це необхідний крок для початку змістовної дипломатії.
- Організація зустрічі лідерів – президентів України та Росії, за участі лідерів інших країн, зокрема президентів Трампа й Ердогана. Ми запропонували провести таку зустріч до кінця серпня – з урахуванням важливих часових рамок, запропонованих партнерами.
- Продовження гуманітарного треку – повернення всіх наших полонених, зокрема цивільних і дітей, які були незаконно вивезені до РФ".
Деталі: Умєров нагадав, що Україна готова до припинення вогню вже сьогодні, при цьому "технічні механізми відомі", і єдиною перешкодою є відсутність політичного рішення у Кремлі.
"Мир можливий. Але для цього Москва має змінити підхід: від ультиматумів – до відповідальності, від війни – до рішень", – зазначив секретар РНБО.
Передісторія:
- У турецькому Стамбулі 23 липня ввечері пройшов третій раунд мирних перемовин між українською та російською делегаціями.
- Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів за участі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа до кінця серпня.
- Водночас глава російської делегації Володимир Мединський після зустрічі заявив, що позиції України та РФ в меморандумах "досить далекі одна від одної".