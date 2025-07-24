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Умєров доповів Зеленському про результати зустрічі у Стамбулі

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 липня 2025, 00:15
Умєров доповів Зеленському про результати зустрічі у Стамбулі
українська делегація у Стамбулі, фото з Facebook Умєрова

Секретар РНБО, керівник української делегації на переговорах із Росією Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському про результати третьої зустрічі у Стамбулі.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова: "Доповів президенту України про результати третьої зустрічі з представниками Російської Федерації під час сьогоднішніх перемовин у Стамбулі. 

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Українська сторона чітко окреслила три ключові пріоритети, визначені главою держави:

  1. Повне і безумовне припинення вогню – з припиненням усіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Це необхідний крок для початку змістовної дипломатії.
  2. Організація зустрічі лідерів – президентів України та Росії, за участі лідерів інших країн, зокрема президентів Трампа й Ердогана. Ми запропонували провести таку зустріч до кінця серпня – з урахуванням важливих часових рамок, запропонованих партнерами.
  3. Продовження гуманітарного треку – повернення всіх наших полонених, зокрема цивільних і дітей, які були незаконно вивезені до РФ".

Деталі: Умєров нагадав, що Україна готова до припинення вогню вже сьогодні, при цьому "технічні механізми відомі", і єдиною перешкодою є відсутність політичного рішення у Кремлі.

"Мир можливий. Але для цього Москва має змінити підхід: від ультиматумів – до відповідальності, від війни – до рішень", – зазначив секретар РНБО.

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Передісторія

  • У турецькому Стамбулі 23 липня ввечері пройшов третій раунд мирних перемовин між українською та російською делегаціями.
  • Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів за участі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа до кінця серпня.
  • Водночас глава російської делегації Володимир Мединський після зустрічі заявив, що позиції України та РФ в меморандумах "досить далекі одна від одної".

Умєров РустемЗеленськийпереговори
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