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Умеров доложил Зеленскому о результатах встречи в Стамбуле

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 июля 2025, 00:15
Умеров доложил Зеленскому о результатах встречи в Стамбуле
украинская делегация в Стамбуле, фото из Facebook Умерова

Секретарь СНБО, глава украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о результатах третьей встречи в Стамбуле.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "Доложил президенту Украины о результатах третьей встречи с представителями Российской Федерации во время сегодняшних переговоров в Стамбуле. 

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Украинская сторона четко обозначила три ключевых приоритета, определенных главой государства:

  1. Полное и безусловное прекращение огня – с прекращением всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре. Это необходимый шаг для начала содержательной дипломатии.
  2. Организация встречи лидеров – президентов Украины и России, с участием лидеров других стран, в частности президентов Трампа и Эрдогана. Мы предложили провести такую встречу до конца августа – с учетом важных временных рамок, предложенных партнерами.
  3. Продолжение гуманитарного трека – возвращение всех наших пленных, в частности гражданских лиц и детей, которые были незаконно вывезены в РФ".

Детали: Умеров напомнил, что Украина готова к прекращению огня уже сегодня, при этом "технические механизмы известны", и единственным препятствием является отсутствие политического решения в Кремле.

"Мир возможен. Но для этого Москва должна изменить подход: от ультиматумов – к ответственности, от войны – к решениям", – отметил секретарь СНБО.

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Предыстория:

  • В турецком Стамбуле 23 июля вечером прошел третий раунд мирных переговоров между украинской и российской делегациями.
  • Украина предложила российской стороне провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа до конца августа.
  • При этом глава российской переговорной делегации Владимир Мединский после встречи в Турции 23 июля заявил, что позиции Украины и РФ в меморандумах "достаточно далеки друг от друга".

Умеров РустемЗеленскийпереговоры
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