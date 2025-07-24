Умеров доложил Зеленскому о результатах встречи в Стамбуле

украинская делегация в Стамбуле, фото из Facebook Умерова

Секретарь СНБО, глава украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о результатах третьей встречи в Стамбуле.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "Доложил президенту Украины о результатах третьей встречи с представителями Российской Федерации во время сегодняшних переговоров в Стамбуле.

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Украинская сторона четко обозначила три ключевых приоритета, определенных главой государства:

Полное и безусловное прекращение огня – с прекращением всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре. Это необходимый шаг для начала содержательной дипломатии. Организация встречи лидеров – президентов Украины и России, с участием лидеров других стран, в частности президентов Трампа и Эрдогана. Мы предложили провести такую встречу до конца августа – с учетом важных временных рамок, предложенных партнерами. Продолжение гуманитарного трека – возвращение всех наших пленных, в частности гражданских лиц и детей, которые были незаконно вывезены в РФ".

Детали: Умеров напомнил, что Украина готова к прекращению огня уже сегодня, при этом "технические механизмы известны", и единственным препятствием является отсутствие политического решения в Кремле.

"Мир возможен. Но для этого Москва должна изменить подход: от ультиматумов – к ответственности, от войны – к решениям", – отметил секретарь СНБО.

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