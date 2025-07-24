Умеров доложил Зеленскому о результатах встречи в Стамбуле
Секретарь СНБО, глава украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о результатах третьей встречи в Стамбуле.
Источник: Умеров в Facebook
Прямая речь: "Доложил президенту Украины о результатах третьей встречи с представителями Российской Федерации во время сегодняшних переговоров в Стамбуле.
Украинская сторона четко обозначила три ключевых приоритета, определенных главой государства:
- Полное и безусловное прекращение огня – с прекращением всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре. Это необходимый шаг для начала содержательной дипломатии.
- Организация встречи лидеров – президентов Украины и России, с участием лидеров других стран, в частности президентов Трампа и Эрдогана. Мы предложили провести такую встречу до конца августа – с учетом важных временных рамок, предложенных партнерами.
- Продолжение гуманитарного трека – возвращение всех наших пленных, в частности гражданских лиц и детей, которые были незаконно вывезены в РФ".
Детали: Умеров напомнил, что Украина готова к прекращению огня уже сегодня, при этом "технические механизмы известны", и единственным препятствием является отсутствие политического решения в Кремле.
"Мир возможен. Но для этого Москва должна изменить подход: от ультиматумов – к ответственности, от войны – к решениям", – отметил секретарь СНБО.
Предыстория:
- В турецком Стамбуле 23 июля вечером прошел третий раунд мирных переговоров между украинской и российской делегациями.
- Украина предложила российской стороне провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа до конца августа.
- При этом глава российской переговорной делегации Владимир Мединский после встречи в Турции 23 июля заявил, что позиции Украины и РФ в меморандумах "достаточно далеки друг от друга".