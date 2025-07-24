Росія вдарила КАБами по центру Харкова
Російські війська щойно завдали удару керованими авіабомбами по центральній частині Харкова.
Джерело: мер міста Ігор Терехов у соцмережах
Деталі: За попередньою інформацією, яка є у міського голови, росіяни вдарили двома КАБами. Постраждала житлова забудова у Шевченківському районі міста.
Спочатку Терехов повідомив, що було влучання у багатоповерхівку, і під завалами заблоковані люди. Друга бомба поцілила у цивільне підприємство. Там вирує пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Трохи пізніше він уточнив, що влучання було поряд з багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 авто.
Є підтверджена інформація про трьох постраждалих.
Що передувало: У ніч на 21 липня російські окупаційні війська масовано атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед".
Доповнюється...