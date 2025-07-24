Росія вдарила КАБами по центру Харкова

Російські війська щойно завдали удару керованими авіабомбами по центральній частині Харкова.

Джерело: мер міста Ігор Терехов у соцмережах

Деталі: За попередньою інформацією, яка є у міського голови, росіяни вдарили двома КАБами. Постраждала житлова забудова у Шевченківському районі міста.

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Спочатку Терехов повідомив, що було влучання у багатоповерхівку, і під завалами заблоковані люди. Друга бомба поцілила у цивільне підприємство. Там вирує пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Трохи пізніше він уточнив, що влучання було поряд з багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 авто.

Є підтверджена інформація про трьох постраждалих.

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Що передувало: У ніч на 21 липня російські окупаційні війська масовано атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед".

Доповнюється...