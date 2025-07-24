Россия ударила КАБами по центру Харькова: 18 раненых
Российские войска только что нанесли удар управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова. На данный момент известно о 18 раненых людях.
Источник: мэр города Игорь Терехов в соцсетях
Детали: По предварительной информации, которой располагает городской голова, россияне нанесли два удара КАБами. Пострадала жилая застройка в Шевченковском районе города.
Сначала Терехов сообщил, что было попадание в многоэтажку, и под завалами заблокированы люди. Вторая бомба попала в гражданское предприятие. Там бушует пожар.
Чуть позже он уточнил, что попадание было рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 автомобилей.
Обновлено: По последним данным мэра Харькова, по городу прилетели два КАБа ФАБ-250, которые разрушили трансформаторную подстанцию и швейное предприятие.
На данный момент известно о 18 раненых, среди которых 10-летний ребенок. Все они сейчас находятся в больнице.
Терехов добавил, что в жилой застройке в центре Харькова также очень много выбитых окон и разбитых крыш.
По информации главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова, одна из пострадавших — это 27-летняя женщина.
Что предшествовало: В ночь на 21 июля российские оккупационные войска массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед".