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Россия ударила КАБами по центру Харькова: 18 раненых

Евгений КизиловЧетверг, 24 июля 2025, 11:17
Россия ударила КАБами по центру Харькова: 18 раненых
иллюстративное фото от Getty Images

Российские войска только что нанесли удар управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова. На данный момент известно о 18 раненых людях.

Источник: мэр города Игорь Терехов в соцсетях

Детали: По предварительной информации, которой располагает городской голова, россияне нанесли два удара КАБами. Пострадала жилая застройка в Шевченковском районе города.

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Место попадания
фото из пабликов

Сначала Терехов сообщил, что было попадание в многоэтажку, и под завалами заблокированы люди. Вторая бомба попала в гражданское предприятие. Там бушует пожар.

 
фото из пабликов

Чуть позже он уточнил, что попадание было рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 автомобилей.

 
фото из пабликов

Обновлено: По последним данным мэра Харькова, по городу прилетели два КАБа ФАБ-250, которые разрушили трансформаторную подстанцию и швейное предприятие.

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На данный момент известно о 18 раненых, среди которых 10-летний ребенок. Все они сейчас находятся в больнице.

Терехов добавил, что в жилой застройке в центре Харькова также очень много выбитых окон и разбитых крыш.

По информации главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова, одна из пострадавших — это 27-летняя женщина.

 
фото из пабликов

Что предшествовало: В ночь на 21 июля российские оккупационные войска массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед".

Харьковобстрелроссийско-украинская война
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