З'явилося відео перших хвилин після російського удару по Харкову

Прокуратура показала відео, на якому відображені перші хвилини відразу після російського бомбардування центра Харкова 24 липня.

Джерело: Харківська обласна прокуратура на YouTube

Деталі: На кадрах чутно звук сирен і видно, як горять автівки і будинки. Також можна побачити, як на місці події працюють пожежники і медики, і як слідчі вивчають уламки бомб.

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Що передувало: У четвер вранці російські війська завдали удару керованими авіабомбами по центральній частині Харкова. Наразі відомо про 33 постраждалих людей.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, влучання було поряд з багатоповерховим будинком, де загорілися близько 15 авто. Також зруйновані трансформаторна підстанція та швейне підприємство.