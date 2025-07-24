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З'явилося відео перших хвилин після російського удару по Харкову

Євген КізіловЧетвер, 24 липня 2025, 14:19
З'явилося відео перших хвилин після російського удару по Харкову
скриншот

Прокуратура показала відео, на якому відображені перші хвилини відразу після російського бомбардування центра Харкова 24 липня.

Джерело: Харківська обласна прокуратура на YouTube

Деталі: На кадрах чутно звук сирен і видно, як горять автівки і будинки. Також можна побачити, як на місці події працюють пожежники і медики, і як слідчі вивчають уламки бомб.

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Що передувало: У четвер вранці російські війська завдали удару керованими авіабомбами по центральній частині Харкова. Наразі відомо про 33 постраждалих людей.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, влучання було поряд з багатоповерховим будинком, де загорілися близько 15 авто. Також зруйновані трансформаторна підстанція та швейне підприємство.

Харківобстрілросійсько-українська війнанадзвичайна подія
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