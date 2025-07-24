Появилось видео первых минут после российского удара по Харькову
Четверг, 24 июля 2025, 14:19
Прокуратура показала видео, на котором запечатлены первые минуты сразу после российской бомбардировки центра Харькова 24 июля.
Источник: Харьковская областная прокуратура на YouTube
Детали: На кадрах слышен звук сирен и видно, как горят автомобили и дома. Также можно увидеть, как на месте происшествия работают пожарные и медики, и как следователи изучают обломки бомб.
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Что предшествовало: В четверг утром российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова. На данный момент известно о 33 пострадавших.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, попадание было рядом с многоэтажным домом, где загорелись около 15 автомобилей. Также разрушены трансформаторная подстанция и швейное предприятие.