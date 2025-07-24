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У Харкові через удар КАБів постраждали 39 людей. Знищено цивільне підприємство

Альона Мазуренко Четвер, 24 липня 2025, 17:02
У Харкові через удар КАБів постраждали 39 людей. Знищено цивільне підприємство
фото: ДСНС

У Харкові через удар російських окупантів 2 КАБами постраждали 39 людей, 6 з них – діти. Одне цивільне підприємство, куди влучив КАБ, фактично знищено.

Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "У Харкові триває ліквідація наслідків ворожого удару 2 КАБ по Шевченківському району.

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За оновленими даними постраждали 39 людей, 6 з них – діти.

Загалом на зараз у медзакладах перебуває 6 постраждалих, серед них – 2 дітей: 17-річний хлопець і 1-річна дівчинка, у середньому стані. Одна жінка – у важкому стані".

Деталі: Він повідомив про значні руйнування. На місці працюють підрозділи ДСНС, Нацполіція, екстрена медична допомога.

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Попередньо, пошкоджено скління 5 житлових будинків, будівлю комунального підприємства, 25 автомобілів, ще 7 авто згоріло.

Одне цивільне підприємство, куди влучив КАБ, фактично знищено. Завдяки вчасній реакції після сигналу тривоги люди встигли покинути приміщення.

Нагадаємо: 

  • 24 липня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по центральній частині Харкова.

Харківобстріл
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