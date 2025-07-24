В Харькове из-за удара КАБов пострадал 41 человек. Уничтожено гражданское предприятие
В Харькове из-за удара российских оккупантов 2 КАБами пострадал 41 человек, 6 из них – дети. Одно гражданское предприятие, куда попал КАБ, фактически уничтожено.
Источник: Харьковская областная прокуратура, начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Дословно Синегубов: "В Харькове идет ликвидация последствий вражеского удара 2 КАБ по Шевченковскому району".
Детали: По обновленным данным, по состоянию на 17:00 количество пострадавших выросло до 41 человека. Среди них – шесть детей: четверо девушек в возрасте 28 дней, 1, 10 и 17 лет, а также двое парней — 2 месяца и 17 лет.
По словам главы ОВА, в медучреждениях находятся 6 пострадавших, среди них – 2 детей: 17-летний парень и 1-летняя девочка в среднем состоянии. Одна женщина – в тяжелом состоянии.
Он сообщил о значительных разрушениях. На месте работают подразделения ГСЧС, Нацполиция, экстренная медицинская помощь.
Предварительно, повреждено остекление 5 жилых домов, здание коммунального предприятия, 25 автомобилей, еще 7 авто сгорело.
Одно гражданское предприятие, куда попал КАБ, фактически уничтожено. Благодаря своевременной реакции после сигнала тревоги люди успели покинуть помещение.
Напомним:
- 24 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова.