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Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці на Донеччині: є загиблі й постраждалі

Тетяна ОлійникЧетвер, 24 липня 2025, 18:30
Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці на Донеччині: є загиблі й постраждалі
фото - дснс україни

Російська армія 24 липня завдала авіаудару по Костянтинівці в Донецькій області, 2 людей загинули, 14 поранені.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "2 людей загинули, 14 поранені внаслідок авіаудару по Костянтинівці

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Пошкоджені 5 багатоквартирних та 8 приватних будинків, адміністративна будівля, крамниці та автівки".

 
фото - дснс україни
 
фото - дснс україни

Деталі: Рятувальники ліквідували загоряння приватного будинку, двох господарчих споруд та двох гаражів. Загальна площа пожеж становила 120 кв.м.

Також деблокували тіло загиблої жінки, яка опинилася під поваленим деревом.

Донецька областьобстріл
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