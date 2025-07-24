Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці на Донеччині: є загиблі й постраждалі
Четвер, 24 липня 2025, 18:30
Російська армія 24 липня завдала авіаудару по Костянтинівці в Донецькій області, 2 людей загинули, 14 поранені.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "2 людей загинули, 14 поранені внаслідок авіаудару по Костянтинівці
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Пошкоджені 5 багатоквартирних та 8 приватних будинків, адміністративна будівля, крамниці та автівки".
Деталі: Рятувальники ліквідували загоряння приватного будинку, двох господарчих споруд та двох гаражів. Загальна площа пожеж становила 120 кв.м.
Також деблокували тіло загиблої жінки, яка опинилася під поваленим деревом.