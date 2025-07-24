Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці на Донеччині: є загиблі й постраждалі

Російська армія 24 липня завдала авіаудару по Костянтинівці в Донецькій області, 2 людей загинули, 14 поранені.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "2 людей загинули, 14 поранені внаслідок авіаудару по Костянтинівці

Реклама:

Пошкоджені 5 багатоквартирних та 8 приватних будинків, адміністративна будівля, крамниці та автівки".

фото - дснс україни

фото - дснс україни

Деталі: Рятувальники ліквідували загоряння приватного будинку, двох господарчих споруд та двох гаражів. Загальна площа пожеж становила 120 кв.м.

Також деблокували тіло загиблої жінки, яка опинилася під поваленим деревом.